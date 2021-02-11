В ООН вимагають відкрити КПВВ на Донбасі, закриті у зв'язку з пандемією COVID-19

Міжнародні партнери України готові до надання допомоги жителям ОРДЛО відразу ж після відкриття пунктів пропуску.

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликали сторони конфлікту на Сході України зняти обмеження на перетин лінії зіткнення, відкривши додаткові пункти в'їзду-виїзду на непідконтрольній території.

Про це в четвер, 11 лютого повідомила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Радбезу організації, передає "24 канал". Засідання присвячене шостим роковинам підписання Мінських домовленостей.

За словами Дікарло, наразі лінія розмежування "практично заблокована". Чиновниця зазначила, що під час пандемії COVID-19 стало важче доставляти гуманітарну допомогу на окуповані території. Зокрема, з проблемами зіткнулися пенсіонери, які не можуть дістатися на підконтрольну Києву територію і отримати свої пенсії.

"Ми закликаємо всіх, хто має вплив, допомогти зняти обмеження на свободу пересування через лінію дотику та забезпечити достатньою кількістю КПВВ", — сказала представник ООН, підкресливши, що партнери України готові до надання допомоги жителям ОРДЛО.

Зокрема, 120 міжнародних партнерів готові надати допомогу "тим громадянам України, які її потребують". Таких, з гуманітарного плану реагування, Організація нарахувала близько 1,9 мільйона.

Нагадаємо: наразі з п'яти існуючих пунктів пропуску працюють тільки два: "Станиця Луганська" (щодня) і "Новотроїцьке" (двічі на тиждень).

Як стало відомо в листопаді минулого року, на пунктах пропуску з боку Києва будуть безкоштовно тестувати на коронавірус. 4 лютого цього року головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що мешканці окупованої частини Донбасу зможуть отримати безкоштовне лікування від COVID-19 на підконтрольній Києву території.