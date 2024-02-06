Оборонно-промислові можливості ЄС та України будуть інтегровані, — президентка Єврокомісії

На переконання Урсули фон дер Ляєн, європейські країни мають думати про оборонні можливості України як про складову власної обороноздатності.

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Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України буде інтегрований з оборонною промисловістю Євросоюзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту у вівторок, 6 лютого, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності. Ми повинні думати про оборонну промисловість України як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії", — сказала президентка.

За словами фон дер Ляєн, це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі оборонні програми за згодою Європарламенту та Ради Європи. Очільниця ЄС додала, що це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а й "сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями".

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"Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони", — зазначила президентка ЄК.

Крім того, фон дер Ляєн нагадала, що в Євросоюзі пройшли навчання понад 40 тисяч військових України, а країни — члени ЄС мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 мільярдів євро.

"Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%. Ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо", — визнала президентка Єврокомісії.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у 2023 році обсяги виробництва ОПК України зросли втричі порівняно з 2022 роком. Крім того, у 2024 році очікується збільшення ще в шість разів.

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Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що для виробництва зброї в Україні потрібна модернізація заводів та інвестиції.

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