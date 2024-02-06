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Оборонно-промислові можливості ЄС та України будуть інтегровані, — президентка Єврокомісії

інтеграція ОПК України, оборонні можливості ЄС, Єврокомісія, Урсула фон дер Ляєн, пленарне засідання Європарламенту
Фото: Getty Images | Урсула фон дер Ляєн на пленарному засідання Європарламенту закликала об'єднати оборонні можливості ЄС та України

На переконання Урсули фон дер Ляєн, європейські країни мають думати про оборонні можливості України як про складову власної обороноздатності.

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Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України буде інтегрований з оборонною промисловістю Євросоюзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту у вівторок, 6 лютого, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності. Ми повинні думати про оборонну промисловість України як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії", — сказала президентка.

За словами фон дер Ляєн, це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі оборонні програми за згодою Європарламенту та Ради Європи. Очільниця ЄС додала, що це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а й "сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями".

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"Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони", — зазначила президентка ЄК.

Крім того, фон дер Ляєн нагадала, що в Євросоюзі пройшли навчання понад 40 тисяч військових України, а країни — члени ЄС мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 мільярдів євро.

"Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%. Ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо", — визнала президентка Єврокомісії.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у 2023 році обсяги виробництва ОПК України зросли втричі порівняно з 2022 роком. Крім того, у 2024 році очікується збільшення ще в шість разів.

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