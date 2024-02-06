Оборонно-промышленные возможности ЕС и Украины будут интегрированы, — президент Еврокомиссии

По убеждению Урсулы фон дер Ляйен, европейские страны должны думать об оборонных возможностях Украины как о составляющей собственной обороноспособности.

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины будет интегрирован с оборонной промышленностью Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента во вторник, 6 февраля, сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку мы смотрим в будущее, то должны думать об оборонных возможностях Украины как о составляющей нашей обороноспособности. Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о составляющей нашей собственной оборонной промышленности, и именно поэтому мы привлекли Украину к подготовке нашей собственной оборонно-промышленной стратегии", — сказала президент.

По словам фон дер Ляйен, это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые оборонные программы с согласия Европарламента и Совета Европы. Глава ЕС добавила, что это не только поможет удовлетворить потребности Украины в обороне, но и "будет способствовать сближению и совместному планированию между нашими вооруженной и оборонной промышленностями".

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"Украина является будущим членом нашего Европейского Союза, поэтому она должна стать гораздо ближе к нам также в области обороны", — отметила президент ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен напомнила, что в Евросоюзе прошли обучение более 40 тысяч военных Украины, а страны — члены ЕС мобилизовали военную технику для поставки в Украину на 28 миллиардов евро.

"Европейская оборонная промышленность увеличила свои мощности по производству боеприпасов на 40%. Мы поставим более полумиллиона артиллерийских снарядов до следующего месяца, более 1 млн до конца года, но этого, конечно, недостаточно", — признала президент Еврокомиссии.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в 2023 году объемы производства ОПК Украины выросли втрое по сравнению с 2022 годом. Кроме того, в 2024 году ожидается увеличение еще в шесть раз.

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Напомним, 18 января сообщалось, что для производства оружия в Украине нужна модернизация заводов и инвестиции.

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