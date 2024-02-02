Півмільйона нових співробітників: чи може РФ перевести економіку на військові рейки, — експерти

На думку західних оглядачів, за час війни на російських підприємствах на 30% збільшилася кількість працівників. Однак переведення на військові рейки зовсім не означає успіх.

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Російська оборонна промисловість з моменту початку повномасштабної війни в Україні стала одним зі стратегічних завдань Кремля на тлі стратегічних невдач і великих втрат на фронті. 1 лютого в росЗМІ з'явилася інформація, що за цей час оборонні підприємства РФ нібито отримали додатково 500 тисяч фахівців, що позначилося на кількості військової техніки, боєприпасів і обладнання на фронті. Про те, наскільки міг зрости потенціал російського оборонпрому пишуть оглядачі Meta Defence.

Автори матеріалу зазначають, що хоча рівень російського виробництва оборонної техніки поки що важко визначити з упевненістю, свідчення даються російською владою із застереженнями, які слід мати на увазі. Незалежні спостереження, зроблені під час бойових дій, як правило, також виходять за рамки того, що заявляє офіційна Москва.

"Таким чином, якщо можна засумніватися в заяві міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який заявив, що у 2023 році в російські армії було поставлено 1500 танків, тобто більше, ніж вони втратили", — вважають оглядачі.

Крім того, кількість російських сучасних танків, як-от Т-72Б3М або Т-90М, знищених або пошкоджених у боях останніми місяцями, постійно зростає, а в інформаційне поле дедалі частіше потрапляють такі застарілі моделі, як Т-62М.

Куди ведуть "військові рейки"

Водночас західні аналітики озвучують думку, що в російській оборонній промисловості перед війною працювало від 1,2 до 1,5 млн працівників. І якщо справді 500 тисяч працівників додатково потрапили на підприємства, то навіть з урахуванням тих, хто вийшов на пенсію, можна говорити про майже 30% приріст робочої сили.

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Чи можна говорити в такому контексті про успіх і значущі досягнення в галузі військової промисловості РФ? Як зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, навіть якщо це і так, то переведення економіки на військові рейки зовсім не гарантує успіх. За його словами, за такої моделі страждатимуть інші галузі економіки, оскільки пріоритетом буде військове виробництво.

"У класичному розумінні це означає, що вони працюватимуть тільки на військову сферу. Але в такому разі виникнуть проблеми в інших сферах — у медичній системі, освітній; будуть проблеми з тепломережами; не буде коштів на ремонти тощо" — наголосив експерт

Раніше про ситуацію в російському оборонпромі писали оглядачі Bulgarian Military. У матеріалі було сказано, що військові підприємства у РФ випускають щодня три танки, але з урахуванням втрат кількість ворожих танків на полі бою не збільшується