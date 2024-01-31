РФ виробляє мінімум три танки на день для фронту: чи заповнять вони втрати (фото)

Згідно з даними британської розвідки, російська армія втратила за 117 днів 365 танків. Розділивши загальні втрати на кількість днів, середнє значення становить 3,2 танка, які Росія втрачає щодня.

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Російська військова промисловість випускає щодня три танки для відряджання на український фронт. Проте загальна кількість ворожих танків на полі бою не збільшується через значні втрати росіян у бронетехніці. Про те, які темпи виробництва танків зберігає Росія і чи може ситуація зміниться, пишуть оглядачі Bulgarian Military.

Дані розвідки

Насамперед оглядачі звернулися до інформації Міноборони Великої Британії, згідно з якою з початку жовтня 2023 року по 25 січня цього року втрати російської армії оцінюють у 365 танків. Водночас щомісяця російський оборонпром випускає 100 машин на місяць, отже, зберігає потенціал для поповнення бойових втрат і продовження наступальних дій.

"Якщо порахувати кількість днів у цьому періоді, то вийде 117 днів. Розділивши загальні втрати на 117, ми отримаємо тривожне середнє значення — 3,2 танка, які Росія втрачає щодня. Дивно, але цей цикл знищення і заміни зберігає неймовірно збалансований ритм", — пишуть автори матеріалу.

Виробництво танків у РФ

Що кажуть фахівці

Звіти Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) свідчать про те, що економічний бум у РФ, який значною мірою підживлюється сектором озброєнь, сповільнюється. Таким чином, війна для Росії — це свого роду наркотик, однак дослідження показує, що економіка досягає своєї межі, про що свідчать помітні навантаження.

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Фахівці WIIW відзначили зростання російської економіки на 3,5 % торік, але цьогоріч це вражаюче зростання скоротиться до скромних 1,5 % через інфляцію та значне підвищення ключової процентної ставки до 16 %. Така залежність тягне за собою важкі фінансові втрати, що становлять майже 29% федерального бюджету країни цього року.

Знищений російський танк

Непроста ситуація у ЗСУ

Згідно з прогнозами тих же експертів WIIW, економічне зростання в Україні також знижуватиметься. Наприклад, якщо Росія не стикається з проблемами, пов'язаними із запасами танків та їхньою заміною, то ситуація в Україні значно серйозніша і складніша.

У перших числах січня з'ясувалося, що ремонт німецьких танків "Леопард" виявився досить складним завданням, здебільшого через брак необхідних запчастин. Крім того, процес евакуації танка з поля бою, його транспортування в сусідню країну для ремонту, а потім повернення назад в Україну дійсно займає багато часу.

Раніше повідомлялося, що Українська армія отримала від західних партнерів партію бронемашин, частина з яких безповоротно втрачена, а частина — не ремонтується. На думку професора Колумбійського університету Стівена Бідла, використання цих бронемашин, а також іншої техніки, на полі бою показало, що в умовах російсько-української війни з її можливостями не все гаразд.