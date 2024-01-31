РФ производит минимум три танка в день для фронта: восполнят ли они потери (фото)

Согласно данным британской разведки, российская армия потеряла за 117 дней 365 танков. Разделив общие потери на количество дней среднее значение составляет 3,2 танка, теряемых Россией каждый день.

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Российская военная промышленность выпускает ежедневно три танка для отправки на украинский фронт. Тем не менее общее количество вражеских танков на поле боя не увеличивается из-за значительных потерь россиян в бронетехнике. О том, какие темпы производства танков сохраняет Россия и может ли ситуация изменится, пишут обозреватели Bulgarian Military.

Данные разведки

Прежде всего обозреватели обратились к информации Минобороны Великобритании, согласно которой с начала октября 2023 по 25 января этого года потери российской армии оценивают в 365 танков. В то же время ежемесячно российский оборонпром выпускает 100 машин в месяц, следовательно, сохраняет потенциал для восполнения боевых потерь и продолжения наступательных действий.

"Если посчитать количество дней в этом периоде, то получится 117 дней. Разделив общие потери на 117, мы получим тревожное среднее значение — 3,2 танка, теряемых Россией каждый день. Удивительно, но этот цикл уничтожения и замены сохраняет невероятно сбалансированный ритм", — пишут авторы материала.

Производство танков в РФ

Что говорят специалисты

Отчеты Венского института международных экономических исследований (WIIW) свидетельствуют о том, что экономический бум в РФ, в значительной степени подпитываемый сектором вооружений, замедляется. Таким образом, война для России — это своего рода наркотик, однако исследование показывает, что экономика достигает своего предела, о чем свидетельствуют заметные нагрузки.

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Специалисты WIIW отметили рост российской экономики на 3,5 % в прошлом году, но в этом году этот впечатляющий рост сократится до скромных 1,5 % из-за инфляции и значительного повышения ключевой процентной ставки до 16 %. Такая зависимость влечет за собой тяжелые финансовые потери, составляющие почти 29% федерального бюджета страны в этом году.

Уничтоженный российский танк

Непростая ситуация у ВСУ

Согласно прогнозам тех же экспертов WIIW, экономический рост в Украине также будет снижаться. Например, если Россия не сталкивается с проблемами, связанными с запасами танков и их заменой, то ситуация на Украине значительно серьезнее и сложнее.

В первых числах января выяснилось, что ремонт немецких танков "Леопард" оказался довольно сложной задачей, в основном из-за нехватки необходимых запчастей. Кроме того, процесс эвакуации танка с поля боя, его транспортировки в соседнюю страну для ремонта, а затем возвращения обратно в Украину действительно занимает много времени.

Ранее сообщалось, что Украинская армия получила от западных партнеров партию бронемашин, часть из которых безвозвратно утрачена, а часть — не ремонтируется. По мнению профессора Колумбийского университета Стивена Бидла,использование этих бронемашин, а также другой техники, на поле боя показало, что в условиях российско-украинской войны с ее возможностями не все в порядке.