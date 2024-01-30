Бронетехника из Кувейта: Украина может получить 100 танков М-84АВ

Эти танки, которые были произведены в Югославии, являются лицензионной версией советского Т-72, но с более совершенной системой управления огнем.

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Украинские войска при посредничестве Хорватии могут получить на вооружение 100 танков М-84АВ, которые прибудут из Кувейта. Как сообщил хорватский портал TV FRONT, такой вариант рассматривался давно, но активизировался после смерти в декабре прошлого года эмира Кувейта Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.

Обозреватели пишут, что покойный шейх не хотел даже косвенно вмешиваться в российско-украинский конфликт, хотя находящиеся на хранении в Кувейте танки ему были не нужны. Дело в том, что армия Кувейта имеет 218 танков M1A2 Abrams американского производства, поэтому 100 танков середины 80-х шейх вполне мог передать Украине.

M-84AB это экспортная версия M-84A4 Snajper, производства хорватского холдинга "Джуро Джакович". В свою очередь M-84A4 Snajper это лицензионная версия советского танка Т-72, который в отличие от советской базы получил более эффективную систему управления огнем "Омега-84". Кроме того, M-84 получил новую радиостанцию и систему противоатомной защиты DRHT.

200 единиц таких танков должны были попасть в Кувейт в 1989 году, но в результате распада Югославии, туда прибыли только 149 машин. Обозреватели отмечают, что Хорватия может заменить свои М-84 швейцарскими танками Pz.87 — вариантом ОБТ Leopard 2. Кроме того, потенциально Украина может получить и другие машины, которые остались в странах бывшей Югославии.

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Что касается технического аспекта, то по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, единственным слабым местом М-84 в свое время была башня. Однако в современных реалиях этот вопрос решаемый.

"Сейчас в сети блуждает множество домыслов о том, куда на самом деле эти танки отправятся дальше. Но главный вопрос, как по мне, не столько уже "куда?", а "сколько?" — подчеркнул Коваленко.

Ранее сообщалось, что украинские войска получили мостоукладчики AVLB, которые созданы на базе танков M60 Patton времен холодной войны. Эти машины способны разводить мосты длиной до 18 метров с максимальной грузоподъемностью до 60 тонн.