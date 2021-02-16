Шмигаль розповів про отримання промислового безвізу з ЄС: для чого він потрібен Україні

Завдяки новим домовленостям, українці зможуть вільно торгувати з країнами Євросоюзу.

Протягом найближчого року депутати Європарламенту переглядатимуть у Брюсселі Угоду про Асоціацію України з ЄС. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Укрінформ" поділився, що основний документ уже прийнятий і змінюватися не буде, йдеться про поправки в доповненні. Такі зміни не вимагають парламентської ратифікації і можуть бути прийняті в максимально короткі терміни.

"На них сьогодні вся увага. Серед основних — додатки про так званий «промисловий безвіз», це елемент розширення всеосяжної зони вільної торгівлі", — повідомив голова українського Кабміну.

За словами прем'єра, у доповненні прописані 25 принципових положень, 18 з них уже обговорили і досягли певних домовленостей, за решту 7 ще ведуться дискусії. Денис Шмигаль передбачає, що за найближчі два роки українська сторона і Євросоюз знайдуть остаточний компроміс.

"Сподіваємося, протягом 2021/22 років досягнемо згоди і щодо цих положень, і зрештою підпишемо всі необхідні додатки про повний промисловий безвіз", — зазначив він.

Прем'єр-міністр додав, що після візиту української делегації в Брюсселі почали переглядати додаток №29, у якому йдеться про мита і квоти. Уряд України в найближчі дні має створити робочі групи на базі Мінекономіки і торгових представників, щоб почати роботу.

"Я не можу вам сьогодні сказати, наскільки буде збільшено ті чи інші квоти і, відповідно, зменшено мита, це процес всеосяжний, спрямований на те, щоб у результаті забезпечити повноцінну торгівлю з Європою", — заявив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що під час Сьомого засідання Ради асоціації "Україна — Євросоюз" сторони підписали протокол до угоди "Interbus" (був підписаний ще у 2013 році), який дозволить значно поліпшити міжнародні автобусні поїздки в країни Євросоюзу і назад. Як очікують політики, така угода має прискорити "розвиток туризму і культурного обміну" за рахунок вільних пасажироперевезень.