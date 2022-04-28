Відкрийте ринки. Як Захід має підтримати економіку України

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Україні потрібна вудка, а не безкоштовна риба. І реальна допомога США, яка зробила з повоєнної Німеччини, Японії та Південної Кореї сучасні розвинені економіки — це зовсім не горезвісний "план Маршалла", а відкриття для них американського ринку, іноді на шкоду власному виробництву.

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Те саме можна сказати і про "китайське диво".

Україні потрібен формат безмитної та безквотної торгівлі з правом асиметричного захисту власного внутрішнього ринку. Такі режими торгівлі Захід надавав, наприклад, Камбоджі та Бангладеш.

Україні теж потрібен такий самий торговий режим із боку ЄС, США та країн Британської співдружності. Тобто — вудка замість безкоштовної риби у вигляді кредитів. Саме ринки збуту створюють сучасні економічні тигри. Я пишу про такий формат із 2017 року, але жоден торговий уповноважений України так і не зробив у цьому напрямі жодного кроку.

Й ось Великобританія, з якою ми маємо зону вільної торгівлі (ЗВТ), заявила про те, що повністю обнуляє мита на ВСІ українські товари.

Вважаю, що нашому уряду потрібно терміново розвинути цю тему, ініціювавши аналогічні рішення з боку ЄС, США, Канади, Японії та Австралії. Вудка замість безкоштовної риби! Рибу спіймаємо самі.

Джерело.

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