Открытые рынки вместо "плана Маршалла". Как Запад должен поддержать экономику Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украине нужна удочка, а не бесплатная рыба. И реальная помощь США, сделавшая из послевоенной Германии, Японии и Южной Кореи современные развитые экономики – это вовсе не пресловутый "план Маршалла", а открытие для них американского рынка, иногда в ущерб собственному производству.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

То же можно сказать и о "китайском чуде".

Украине нужен формат беспошлинной и бесквотной торговли с правом асимметричной защиты собственного внутреннего рынка. Такие режимы торговли Запад предоставлял, например, Камбодже и Бангладеш.

Украине тоже нужен такой же торговый режим со стороны ЕС, США и стран Британского содружества. То есть — удочка вместо бесплатной рыбы в виде кредитов. Именно рынки сбыта создают современных экономических тигров. Я пишу о таком формате с 2017 года, но ни один торговый уполномоченный Украины так и не сделал в данном направлении ни одного шага.

И вот Великобритания, с которой у нас есть зона свободной торговли (ЗСТ), заявила о том, что полностью обнуляет пошлины на ВСЕ украинские товары.

Считаю, что нашему правительству нужно срочно развить данную тему, инициировав аналогичные решения со стороны ЕС, США, Канады, Японии и Австралии. Удочка вместо бесплатной рыбы! Рыбу поймаем сами.

Источник.

Важно