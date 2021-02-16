Украина будет требовать у Испании экстрадиции Шария, - источник

В Офисе президента сообщили, что вид на жительство в ЕС у Шария заканчивается в июле, но он не сможет его продлить, поскольку в Украине на него есть уголовные дела.

Украина будет требовать экстрадиции блогера Анатолия Шария у Испании. Об этом Фокусу сообщил источник в Офисе президента.

Источник сообщил, что вид на жительство в ЕС у Шария заканчивается в июле, и продлить он его не сможет, поскольку против него в Украине открыты уголовные дела.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.