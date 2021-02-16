Україна вимагатиме в Іспанії екстрадиції Шарія, — джерело

В Офісі президента повідомили, що вид на проживання в ЄС у Шарія закінчується в липні, але він не зможе його продовжити, оскільки в Україні на нього є кримінальні справи.

Україна вимагатиме екстрадиції блогера Анатолія Шарія в Іспанії. Про це повідомило джерело в Офісі президента.

Джерело повідомило, що вид на проживання в ЄС у Шарія закінчується в липні, і продовжити він його не зможе, оскільки проти нього в Україні відкриті кримінальні справи.

Нагадаємо: Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ в проведенні пропагандистських кампаній".

Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу.

У липні 2013 року Міністерство безпеки та юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у рамках Женевської конвенції 1951 року і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.