Кравчук объяснил, зачем общался с главарем "ДНР" Пушилиным в эфире российского ТВ

Первый президент Украины сообщил, что его элементарно подставили, не предупредив о включении в эфир такого оппонента.

Глава украинской делегации на переговорах в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал каналу "Украина 24" свой недавний разговор с главарем квази-государственного формирования "ДНР" Денисом Пушилиным в эфире программы "Время покажет" на российском "Первом канале".

По словам Кравчука, когда его пригласили на росТВ, то не предупредили о включении в эфир Пушилина. "Надо было сбежать?", – спросил Кравчук у ведущих "Украина 24".

"Сначала я спросил ведущего, он сразу переключился и говорит: я даю вам возможность спросить Пушилина. Ну скажите, пожалуйста, если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и сбежал с эфира, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, он всего боится", – пояснил свое поведение украинский политик.

Кравчук добавил, что ему 87 лет и что у него полностью отсутствует страх. Глава украинской делегации в ТКГ сообщил, что он "никого не боится", в том числе "даже волка в лесу".

"Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины, – заключил первый президент Украины. – Проблема не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальную позицию Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки".

Гость программы продолжил: "Моя главная задача, как я ее вижу, когда говорим о Донбассе, – донести реальную правду не только к гражданам Украины, но и в России. Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды".

"Кстати, хорошо, что в Украине была приостановлена работа некоторых телеканалов", – добавил политик. Напомним, кассационный административный суд Верховного суда Украины открыл намерен рассмотреть иск по обжалованию указа Владимира Зеленского относительно закрытия телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Отметим, что скандальный разговор Кравчука с Пушилиным состоялся в понедельник, 15 февраля. Во время передачи произошел полноценный диалог между украинским политиком и главарем непризнанной "республики".

Ранее спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил в эфире ICTV, что Кравчук использовал свое выступление в российской передаче, чтобы "донести украинскую позицию", и осуждать его за этот эфир не следует.