Верховный суд в марте рассмотрит иск по обжалованию указа о закрытии NewsOne, 112 и ZIK

Верховный суд проверит, нет ли в указе президента Украины о санкциях в отношении Тараса Козака нарушения прав истца на получение информации от программ, которые транслировались на трех каналах.

Кассационный административный суд (КАС) Верховного суда Украины открыл производство и намерен рассмотреть иск по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского относительно санкций в отношении телеканалов Тараса Козака "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Соответствующая информация в четверг, 11 февраля, появилась на сайте суда.

Рассмотрение дела назначено на 15 марта (начало – в 12.00).

"Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован", – говорится в сообщении.

По мнению истца, потеря доступа к каналам нарушает его права, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", – говорится в определении КАС.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.

Как сообщалось ранее, юрист из Чугуева (Харьковская область) Роман Лихачев направил в Верховный суд Украины административный иск, в котором потребовал признать незаконными и отменить санкционные меры, принятые в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и связанных с ним телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.