На Зеленского подали в Верховный суд за санкции против 112, NewsOne и ZIK (фото)

По мнению автора иска, разрешить блокировку каналов мог только суд или Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Юрист из Чугуева (Харьковская область) Роман Лихачев направил в Верховный суд Украины административный иск, в котором потребовал признать незаконными и отменить санкционные меры, принятые в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и связанных с ним телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"С командой юристов мы долго спорили о законности Указа Президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в Указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить законен ли Указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", – отметил представитель Чугуевской правозащитной группы.

В комментарии "Суспільному" Лихачев отметил, что каналы, быть может, и следовало заблокировать, однако сделать это следовало иным способом.

"Если есть претензии к Козаку, то их необходимо в уголовно-процессуальном порядке доказывать. Предъявлять ему обвинения в терроризме и так далее. Политических целей в своем иске я не преследую", – отметил адвокат.

Также он отметил, что не преследует цели "стать известным".

Ответчик в иске – президент Украины Владимир Зеленский, третьей стороной выступает Служба безопасности Украины.

[ + – ] Административный иск Романа Лихачева к Владимиру Зеленскому Фото: Facebook/Роман Лихачев

В документе отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны не может отключить от эфира телеканалы, поскольку "единственным органом государственного регулирования деятельности в сфере телевидения и радиовещания, независимо от способа распространения телепрограмм и передач, является Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

"Лицензия на вещание может быть аннулирована на основании решения самого Национального совета или на основании решения суда", – говорится в иске.

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ, собственник телеканалов "ZIK", "NewsOne" и "112 Украина" Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который велся на YouTube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами. "Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины. Скажите мне пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм, откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками. Я хочу от вас ответа. Ответа мне и обществу", – заявил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".

Ранее стало известно, что за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246. Этому предшествовали санкции в отношении него со стороны Минфина США.

Сам Дубинский назвал свое исключение "чистым фарсом".