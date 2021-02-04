На Зеленського подали до Верховного суду за санкції проти 112, NewsOne і ZIK (фото)

На думку автора позову, дозволити блокування каналів міг тільки суд або Нацрада з телебачення і радіомовлення.

Юрист з Чугуєва (Харківська область) Роман Лихачов направив до Верховного суду України адміністративний позов, у якому вимагає визнати незаконними та скасувати санкційні заходи, вжиті стосовно депутата Верховної Ради Тараса Козака та пов'язаних з ним телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і " ZIK ". Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook.

"З командою юристів ми довго сперечалися про законність Указу Президента Зеленського про закриття телеканалів. Я свій вибір зробив давно: я залишаюся юристом, а не політиком, тому вважаю, що в Указі про закриття телеканалів є величезна кількість порушень законодавства і саме суд повинен вирішити, чи законний Указ Зеленського. Ми живемо в правовій державі і закон однаковий для всіх", — зазначив представник Чугуївської правозахисної групи.

У коментарі "Суспільному" Лихачов зазначив, що канали, можливо, і варто було заблокувати, проте зробити це варто було іншим способом.

"Якщо є претензії до Козака, то їх необхідно в кримінально-процесуальному порядку доводити. Пред'являти йому звинувачення в тероризмі і так далі. Політичних цілей у своєму позові я не переслідую", — зазначив адвокат.

Також він зазначив, що не має на меті "стати відомим".

Відповідач у позові — президент України Володимир Зеленський, третьою стороною виступає Служба безпеки України.

[ + – ] Адміністративний позов Романа Лихачова до Володимира Зеленського Фото: Facebook/Роман Лихачов

У документі зазначається, що Рада національної безпеки та оборони не може відключити від ефіру телеканали, оскільки "єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, незалежно від способу розповсюдження телепрограм і передач, є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".

"Ліцензія на мовлення може бути анульована на підставі рішення самої Національної ради або на підставі рішення суду", — йдеться в позові.

Нагадаємо: народний депутат від ОПЗЖ, власник телеканалів "ZIK", "NewsOne" і "112 Україна" Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, що проводився на YouTube, зажадав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами. "Я хочу звернутися до президента Зеленського, Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки України. Скажіть мені, будь ласка, звідки у вас дані, що я фінансую тероризм, звідки у вас дані, що я співпрацюю з бойовиками. Я хочу від вас відповіді. Відповіді мені і суспільству", — заявив Козак.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака і його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".

Раніше стало відомо, що за виключення Дубінського з фракції "Слуга народу" проголосували 198 "слуг" з 246. Цьому передували санкції щодо нього з боку Мінфіну США.

Сам Дубінський назвав своє виключення "чистим фарсом".