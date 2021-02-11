Верховний суд у березні розгляне позов щодо оскарження указу про закриття NewsOne, 112 і ZIK

Верховний суд перевірить, чи немає в указі президента України про санкції щодо Тараса Козака порушення прав позивача на отримання інформації від програм, які транслювалися на трьох каналах.

Касаційний адміністративний суд (КАС) Верховного суду України відкрив провадження і має намір розглянути позов щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського щодо санкцій відносно телеканалів Тараса Козака "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK". Відповідна інформація в четвер, 11 лютого, з'явилася на сайті суду.

Розгляд справи призначено на 15 березня (початок — о 12.00).

"Суд встановив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", "NewsOne" , "ZIK" та інші, перераховані в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблокований", — йдеться в повідомленні.

На думку позивача, втрата доступу до каналів порушує його права, що передбачено статтями 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

"З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 і ч. 5 ст. 262 КАС України суд дійшов до висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні", — йдеться в ухвалі КАС.

За даними "Інтерфакс-Україна", мова йде про позов харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова.

Як повідомлялося раніше, юрист з Чугуєва (Харківська область) Роман Лихачов направив до Верховного суду України адміністративний позов, у якому вимагає визнати незаконними та скасувати санкційні заходи, вжиті стосовно депутата Верховної Ради Тараса Козака та пов'язаних з ним телеканалів "112 Україна", " NewsOne "і" ZIK ".

Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки й оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно.

Медіахолдинг у свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

У цей же день у ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольним Зеленському та ОП.