"Слугам" некуда ходить: вскоре могут запустить подконтрольный Зеленскому телеканал, - СМИ

Источник рассказал, что новую платформу сперва могут раскручивать через YouTube, а уже после запустится полноценный телеканал.

Издание "Страна" со ссылкой на свои источники в "Слуге народа" сообщило, что вскоре в Украине якобы могут запустить телеканал, который будет подконтрольным президенту Владимиру Зеленскому и его администрации.

"Эти слухи о создании собственного канала распространяют среди нас уже полтора года, но сейчас они особо активизировались, так как депутаты от "Слуги" и лояльные к ОП спикеры жалуются, что теперь, после закрытия каналов, им некуда ходить. На оставшиеся телеканалы зовут только топ спикеров", — рассказал изданию информатор.

Источник сообщил, что есть вероятность того, что сперва новую платформу будут раскручивать через YouTube, а уже после запустится полноценный телеканал.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Их трансляция уже прекращена.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.