"Слугам" нікуди ходити: незабаром можуть запустити підконтрольний Зеленському телеканал — ЗМІ

Джерело розповіло, що нову платформу спершу можуть розкручувати через YouTube, а вже після запуститься повноцінний телеканал.

Видання "Країна" з посиланням на свої джерела в "Слузі народу" повідомило, що незабаром в Україні нібито можуть запустити телеканал, який буде підконтрольним президентові Володимиру Зеленському та його адміністрації.

"Ці чутки про створення власного каналу поширюють серед нас уже півтора року, але зараз вони особливо активізувалися, оскільки депутати від "Слуги" і лояльні до ОП спікери скаржаться, що тепер, після закриття каналів, їм нікуди ходити. На решту телеканалів звуть тільки топ-спікерів", — розповіло виданню джерело.

Джерело повідомило, що є ймовірність того, що спершу нову платформу будуть розкручувати через YouTube, а вже після запуститься повноцінний телеканал.

Нагадаємо: 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука. Зокрема, мова йде і про анулювання ліцензій на мовлення телеканалів, що йому належать ("112 Україна", NewsOne, ZIK). Згідно з указом, який вступив у силу з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Їх трансляція вже припинена.

Медіахолдинг у свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.