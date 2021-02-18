Кравчук пояснив, навіщо спілкувався з ватажком "ДНР" Пушиліним в ефірі російського ТБ

Перший президент України повідомив, що його елементарно підставили, не попередивши про включення в ефір такого опонента.

Глава української делегації на переговорах у ТКГ Леонід Кравчук прокоментував каналу "Україна 24" свою нещодавню розмову з ватажком квазі-державного формування "ДНР" Денисом Пушиліним в ефірі програми "Час покаже" на російському "Первом канале".

За словами Кравчука, коли його запросили на росТВ, то не попередили про включення в ефір Пушиліна. "Треба було втекти?", — запитав Кравчук у ведучих "Україна 24".

"Спочатку я запитав ведучого, він відразу переключився і каже: я даю вам можливість запитати Пушиліна. Ну скажіть, будь ласка, якби Леонід Макарович, перший президент України, злякався Пушиліна та втік з ефіру, у Росії б взагалі сказали, що у нього немає позиції, повноважень, він найбільше боїться", — пояснив свою поведінку український політик.

Кравчук додав, що йому 87 років і що у нього повністю відсутній страх. Глава української делегації в ТКГ повідомив, що він "нікого не боїться", зокрема "навіть вовка в лісі".

"Я буду спілкуватися з усіма, відстоюючи інтереси України, — уклав перший президент України. — Проблема не в тому, з ким я говорю, а в тому, що я говорю. Я в своїх виступах на російських телеканалах, будь-яких телеканалах, постійно та системно говорю про державну національну позицію України, що ми ніколи не підемо ні на які поступки ".

Гість програми продовжив: "Моє головне завдання, як я його бачу, коли говоримо про Донбас, — донести реальну правду не тільки до громадян України, а й в Росії. Тому що вони знаходяться під дуже великим впливом російської пропаганди".

"До речі, добре, що в Україні була припинена робота деяких телеканалів", — додав політик. Нагадаємо, касаційний адміністративний суд Верховного суду України відкрив намір розглянути позов щодо оскарження указу Володимира Зеленського щодо закриття телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Зазначимо, що скандальна розмова Кравчука з Пушиліним відбулася в понеділок, 15 лютого. Під час передачі відбувся повноцінний діалог між українським політиком і ватажком невизнаної "республіки".

Раніше спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив в ефірі ICTV, що Кравчук використовував свій виступ у російській передачі, щоб "донести українську позицію", і засуджувати його за цей ефір не варто.