Работу американских лоббистов для "Слуг народа" оплатят "неравнодушные украинцы", – СМИ

Услуги лоббистов оценены в 50 тысяч долларов в месяц.

Украинская общественная организация (ОО) и американская лоббистская компания в феврале подписали контракт. Соответствующий документ журналисты программы "Схемы" обнаружили на сайте Минюста США.

Контракт подписали "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которого являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", и компания Finsbury Glover Hering. Лоббисты которой должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку" этой ОО и партии "Слуга народа" с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС". В договоре также говорится о лоббировании, продвижении, подготовке и распространении информационных материалов.

Услуги лоббистов в месяц оценены в 50 тыс. долларов. Контракт будет действовать до конца 2021 года и может быть продлен. Украинская сторона берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

"Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" создан за месяц до подписания контракта. Как указано в договоре, он финансируется "украинская частными лицами и коммерческими структурами". Учредители этой ОО – Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Они – помощники народных депутатов от "Слуги народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Шинкаренко сказал "Схемам", что не имеет к этой ОО никакого отношения. "Единственное, что я знаю, что есть какая-то общественная организация, потому что Станислав Костюченко ее возглавляет. Я ему сказал, что это не мое дело, ты это можешь делать по закону. А чем она занимается, кто финансирует, какие вопросы на повестке дня и т.п. – этой информации, к сожалению, я не имею", – заявил нардеп.

Костюченко в своем комментарии написал, что они привлекли лоббистов "с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимостью. Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" будет собирать средства из частных источников. Наши последователи и партнеры – это неравнодушные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний".

Аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко пояснил, что оплатить услуги лоббистов официально можно двумя способами. Первый – партия с собственного счета платит за конкретные услуги и декларирует в своем финансовом сколько заплатила, когда и кому. Второй способ – за такие услуги может заплатить постороннее физическое или юридическое лицо. В таком случае партия все равно должна декларировать такие расходы, поскольку закон это трактует как спонсорский взнос в виде товаров, работ и услуг.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса публикация финансовых отчетов партий отложена до окончания карантина в стране.

Весной 2019 года тогда еще кандидат в президенты Зеленский пользовался услугами лоббистов в США, что его команда сначала категорически отрицала. В услуги компании Signal Group входила организация связей с правительством США, представление их клиента местным медиа, организацию интервью и пр. В целом на лоббистов у Зеленского потратили $69,3 тыс.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода "Северный поток — 2", потратила на лоббирование в США за первые шесть месяцев 2020 года $1,69 млн. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период в 2019 году, и больше чем за весь 2018 год – первый полный год, когда проект лоббировали в Вашингтоне.