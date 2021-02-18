Роботу американських лобістів для "Слуг народу" оплатять "небайдужі українці", — ЗМІ

Послуги лобістів оцінені в 50 тисяч доларів на місяць.

Українська громадська організація (ГО) та американська лобістська компанія в лютому підписали контракт. Відповідний документ журналісти програми "Схеми" виявили на сайті Мін'юсту США.

Контракт підписали "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу", засновниками якого є помічники народних депутатів із фракції "Слуга народу", і компанія Finsbury Glover Hering. Лобісти якої повинні надавати "стратегічне консультування і підтримку" цій ГО та партії "Слуга народу" з метою "налагодження відносин України зі Сполученими Штатами і країнами ЄС". У договорі також йдеться про лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів.

Послуги лобістів на місяць оцінені в 50 тис. доларів. Контракт діятиме до кінця 2021 року і може бути продовжений. Українська сторона бере на себе всі позапланові витрати, пов'язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв'язку тощо.

"Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створений за місяць до підписання контракту. Як зазначено в договорі, він фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами". Засновники цієї ГО — Павло Великоречанин і Станіслав Костюченко. Вони — помічники народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Ткаченка й Івана Шинкаренка, які є членами комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Шинкаренко сказав "Схемам", що ніяк не стосуєься цієї ГО. "Єдине, що я знаю, що є якась громадська організація, тому що Станіслав Костюченко її очолює. Я йому сказав, що це не моя справа, ти це можеш робити за законом. А чим вона займається, хто фінансує, які питання на порядку денному тощо — цієї інформації, на жаль, я не маю", — заявив нардеп.

Костюченко в своєму коментарі написав, що вони залучили лобістів "з метою адвокації важливих питань, пов'язаних із територіальною цілісністю України та економічною незалежністю. Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" збиратиме кошти з приватних джерел. Наші послідовники і партнери — це небайдужі українці, які готові підтримати нашу діяльність і країну на шляху євроінтеграції. Ми не плануємо залучати гроші від великого бізнесу, олігархів і транснаціональних компаній".

Аналітик громадського руху "Чесно" Ігор Фещенко пояснив, що оплатити послуги лобістів офіційно можна двома способами. Перший — партія з власного рахунку платить за конкретні послуги і декларує в своєму фінансовому скільки заплатила, коли і кому. Другий спосіб — за такі послуги може заплатити стороння фізична або юридична особа. У такому випадку партія все одно повинна декларувати такі витрати, оскільки закон це трактує як спонсорський внесок у вигляді товарів, робіт і послуг.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу публікація фінансових звітів партій відкладена до закінчення карантину в країні.

Навесні 2019 року тоді ще кандидат в президенти Зеленський користувався послугами лобістів у США, що його команда спочатку категорично заперечувала. У послуги компанії Signal Group входила організація зв'язків з урядом США, подання їх клієнта місцевим медіа, організацію інтерв'ю тощо. У цілому на лобістів у Зеленського витратили $69,3 тис.

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором будівництва газопроводу "Північний потік-2", витратила на лобіювання в США за перші шість місяців 2020 року $1,69 млн. Це більш ніж удвічі більше, ніж за той же період у 2019 році, і більше ніж за весь 2018 рік — перший повний рік, коли проект лобіювали у Вашингтоні.