Есть два ключевых условия для быстрого возвращения Донбасса в Украину, - Подоляк

Жители оккупированных территорий, по словам советника главы Офиса президента, уже ощутили на себе проблемы, приходящие вместе с "русским миром".

Украинские власти смогут значительно ускорить урегулирование конфликта и возвращение Донбасса, если решат две ключевых проблемы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

Первой задачей представитель ОП назвал проведение честных, конкурентных выборов. Для этого процесс нужно обезопасить от влияния России и закрыть границы, а также блокировать токсичные пункты Минских договоренностей, разрешающих избирательные кампании при наличии чужих вооруженных структур.

Михаил Подоляк обратил внимание, что сейчас на Востоке Украины до сих пор действует российская пропаганда, поэтому второе обязательное условие для возвращения территорий — остановить "топорные" манипуляции или хотя бы сократить их объемы.

"Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", — объяснил советник руководителя ОП.

Он добавил, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже успели понять, что "русский мир" приносит только проблемы и сильно ухудшает условия жизни людей. Представитель власти назвал такой опыт "прекрасной прививкой".

Ранее Михаил Подоляк заявил, что некоторые украинские телеканалы, среди которых есть связанные с экс-президентом Петром Порошенко, демонстрируют странную идеологию и напоминают "доску грязи", на которой "пишут матерные слова". По его словам, повода для санкций против таких СМИ пока нет, ведь несмотря на определенную аудиторию, они не имеют большого политического влияния на ситуацию в стране. При этом телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком, политик считает большой угрозой для национальных интересов Украины.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", "5 канал", "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, особенно каналы из пула Порошенко".