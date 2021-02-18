Є дві ключові умови для швидкого повернення Донбасу в Україні, — Подоляк

Жителі окупованих територій, за словами радника голови Офісу президента, вже відчули на собі проблеми, які приходять разом з "русскім міром".

Українська влада зможе значно прискорити врегулювання конфлікту і повернення Донбасу, якщо вирішить дві ключові проблеми. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

Першим завданням представник ОП назвав проведення чесних, конкурентних виборів. Для цього процес потрібно убезпечити від впливу Росії і закрити кордони, а також блокувати токсичні пункти Мінських домовленостей, які дозволяють виборчі кампанії при наявності чужих озброєних структур.

Михайло Подоляк звернув увагу, що зараз на Сході України досі діє російська пропаганда, тому друга обов'язкова умова для повернення територій — зупинити "незграбні" маніпуляції або принаймні скоротити їх обсяги.

"Тоді Донбас швидко і чітко покаже, на чиєму він боці в ідеологічному та політичному сенсі. Думаю, і Крим міг би вже це показати з урахуванням тих процесів, які там відбуваються", — пояснив радник керівника ОП.

Він додав, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей вже встигли зрозуміти, що "русскій мір" приносить тільки проблеми і значно погіршує умови життя людей. Представник влади назвав такий досвід "прекрасним щепленням".

Раніше Михайло Подоляк заявив, що деякі українські телеканали, серед яких є пов'язані з екс-президентом Петром Порошенко, демонструють дивну ідеологію і нагадують "дошку бруду", на якій "пишуть матюки". За його словами, приводу для санкцій проти таких ЗМІ поки немає, адже незважаючи на певну аудиторію, вони не мають великого політичного впливу на ситуацію в країні. При цьому телеканали, пов'язані з Віктором Медведчуком, політик вважає великою загрозою для національних інтересів України.

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", "5 канал", "Наш" і так далі. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно, особливо канали з пулу Порошенка".