Нардепы начали регистрироваться в Clubhouse и анонсировали комнату "Вечерняя Рада" (фото)

Парламентарии в прямом эфире новой соцсети обсудят образование в Украине и "когда в стране появится 12-летнее обучение в школах".

В новой социальной сети Clubhouse начали активно регистрироваться народные депутаты из разных политсил. 18 февраля в 19:00 на стремительно набирающей популярность платформе должна состояться одна из первых онлайн-комнат, в которой можно будет послушать украинских парламентариев и задать им свои вопросы. Тема предстоящего мероприятия — "Образование в Украине".

"Почему дети учатся в таких условиях и когда в школах появится 12 класс? Что такое "старшая профильная школа"? Все о школьной системе Украины, ее проблемы и реформирование. Вечерняя Рада — комната, в которой слушатели вместе с депутатами Верховной Рады Украины обсуждают повестку дня, важные законопроекты и государственную политику", — сказано в описании комнаты.

Согласно анонсу, участниками этого обсуждения станут нардепы Инна Совсун ("Голос"), Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность"), Роман Грищук ("Слуга народа"), Сергей Бабак ("Слуга народа"), Анна Пуртова ("Слуга народа"), Юлия Гришина ("Слуга народа"), Ольга Коваль ("Слуга народа") и Сергей Колебошин ("Слуга народа").

Все они, помимо Гончаренко, Пуртовой, Совсун, являются членами Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций.

[ + – ] Нардепы анонсировали комнату "Вечерняя Рада" в Clubhouse Фото: скриншот

Clubhouse - новая стремительно набирающая популярность соцсеть, которую запустили в 2020 году. Ее пользователи не могут отправлять друг другу фотографии, музыку, видео или обычные текстовые сообщения, а общение на платформе доступно лишь в формате аудиочатов. На текущий момент установить приложение Clubhouse можно только на тех моделях iPhone, которые поддерживают 13-ю версию iOS, а стать пользователем соцсети можно только получив приглашение. Скачать его можно в фирменном магазине для платформы iOS, AppStore. Для пользователей Android приложение Clubhouse на сегодняшний день недоступно.

Детальнее о том, что такое Clubhouse, в чем секрет его популярности и почему люди покупают "приглашения" в соцсеть через OLX Фокус рассказывал в отдельном материале.