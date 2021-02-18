Посторонним В. Что такое новая сеть Clubhouse и как раздобыть инвайт в “комнаты для избранных”

Новая социальная сеть Clubhouse стремительно набирает популярность. Фокус разбирался, как работает эта соцсеть, в чем ее уникальность, почему приглашения в нее продают на OLX и как стать ее пользователем.

Clubhouse is the new Black

Соцсеть Clubhouse запустили в апреле 2020 года, однако широкую популярность она обрела лишь в 2021 году. Ее разработчики — бывшие сотрудники Google Пол Девидсон и Рохан Сет — решили не копировать другие мессенджеры и соцсети, а создали уникальный продукт со своей собственной фишкой: пользователи не могут отправлять друг другу фотографии, музыку, видео или обычные текстовые сообщения, а общение на платформе доступно лишь в формате аудиочатов.

Пользователи Clubhouse могут участвовать в голосовых конференциях, слушать подкасты или интервью. Все из приложения моментально исчезают, слушать их можно только в реальном времени. При этом Clubhouse запрещает сохранять аудиосообщения и делать запись экрана.

Регистрируясь в Clubhouse, пользователь указывает свои интересы. Основываясь на этой информации приложение предлагает ему "клубы" и "комнаты".

"Комнаты" — это активные разговоры, к которым можно присоединиться в любой момент. Участники делятся на "спикеров" и "слушателей". "Слушатели" могут поднимать руки для того, чтобы задавать выступающим вопросы. В одну комнату могут войти до 5000 участников одновременно.

Начало бесед с пользователями часто не согласовывается, что усиливает эффект общения в реальной ситуации — когда ты зашел в помещение, наполненное людьми, и присоединился к уже начатому любопытному разговору.

[ + – ] Интерфейс приложения Clubhouse [ + – ] Интерфейс приложения Clubhouse

"Клубы" — это группы пользователей по интересам, у которых есть своя тематика. Внутри клубов участники могут создавать "комнаты" для разговоров.

На текущий момент установить приложение Clubhouse можно только на тех моделях iPhone, которые поддерживают 13-ю версию iOS, а стать пользователем соцсети можно только получив приглашение. Скачать его можно в фирменном магазине для платформы iOS, AppStore. Для пользователей Android приложение Clubhouse на сегодняшний день недоступно.

В чем феномен популярности Clubhouse?

Активный рост популярности Clubhouse начался после того, как к соцсети начали присоединяться знаменитости. В "комнатах" пользователи замечали основателя Facebook Марка Цукерберга, бизнесмена и владельца компании Tesla Илона Маска, рэпера Канье Уэста, актеров Эштона Катчера и Джареда Лето и многих других известных личностей.

Ажиотаж, в частности, возник после того, как в интервью в Clubhouse Илон Маск рассказывал о своих проектах, взглядах на семью и других вещах. Позже этот разговор с разрешения бизнесмена выложили в YouTube, однако такая практика — скорее исключение, и абсолютное большинство бесед остаются эксклюзивными.

[ + – ] Запись разговора с Илоном Маском в "комнате" Clubhouse

Также Илон Маск неоднократно публиковал твиты о Clubhouse, которые за считанные часы собирали сотни тысяч лайков.

[ + – ] Илон Маск часто твиттит на тему Clubhouse

Илон Маск через Twitter приглашал пообщаться в Clubhouse и президента РФ Владимира Путина, на что в Кремле ответили, что "это интересное предложение", однако они "хотели бы узнать больше подробностей о приложении".

Такой наплыв знаменитостей объясняют тем, что одним из инвесторов Clubhouse является венчурный капиталист Марк Андриссен, который и попросил некоторых своих знакомых присоединиться к соцсети. А далее известные люди начали добавляться в Clubhouse "снежным комом". Сработало то, что основатели прежде всего раздали инвайты селебрити из разных сфер: спортсменам, артистам, венчурным капиталистам, стартаперам, инвесторам и тому подобное.

"Шутите? Маск в какой-то новой соцсети, кроме Twitter? Я хочу туда, на все 100!", — так комментирует потралу mind.ua феномен популярности Clubhouse эксперт по диджитал-маркетингу соцсетей Михаил Фидченко.

В Clubhouse появлялись и украинские знаменитости. В частности, там уже засветились такие известные личности как певец Святослав Вакарчук, сооснователь MonoBank Дмитрий Дубилет, нардеп Кира Рудык, экс-нардеп Мустафа Найем, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и другие.

Еще одной причиной популярности Clubhouse называют ее "эксклюзивность". Так, стать ее пользователем можно только получив приглашение — "инвайт" (по такому принципу когда-то начинал формировать свою аудиторию LiveJournal).

Из-за наплыва желающих присоединиться некоторые даже начали продавать эти приглашения в Clubhouse через eBay, OLX и другие площадки. В начале февраля издание Business Insider рассказывало, что цены на такие инвайты на eBay достигали 100 долларов. Впрочем, на текущий момент на OLX их можно купить в среднем за 250-300 грн.

[ + – ] Приглашения в Clubhouse продаются на olx

"Создание искусственного ажиотажа — это когда пользователь не может просто взять и получить. Он готов отдать деньги за инвайт, чтобы быть актуальным в контексте. Есть такой термин early adopters — "утренние птички". Они не могут пропустить "новинку", чего бы это им ни стоило. Знаю пару людей, которые купили iPhone только ради того, чтобы установить Clubhouse", — рассказывает Фидченко.

Также, по его словам, стимулом роста популярности Clubhouse стало то, что эту платформу часто троллили и хейтили в других соцсетях, особенно — пользователи Android. Впрочем, по словам комментатора, Clubhouse вскоре может стать доступен и для владельцев смартфонов на базе Android.

Как получить приглашение в Clubhouse?

Существует несколько способов получения приглашения в Clubhouse.

Первый вариант — если у вас нет приятелей, которые уже зарегистрировались в соцсети — купить его на какой-то из онлайн-площадок (eBay, OLX и др.).

Второй вариант — получить инвайт от кого-то из знакомых. Количество пользователей Clubhouse стремительно растет, потому шансы, что кто-то из вашего окружения им уже пользуется, увеличиваются с каждым днем. Впрочем, как утверждают, количество инвайтов ограничено и они могут быстро закончиться. Однако если ваш номер есть у пользователя в контактах, он может пригласить вас сам. Таким способом в Clubhouse можно приглашать неограниченное количество людей.

[ + – ] "Инвайты" в Clubhouse

Третий способ получить приглашение в Clubhouse — это скачать приложение и оставить там заявку на авторизацию. Через какое-то время вам может повезти и система сама предложит присоединиться к соцсети. По опыту некоторых пользователей, ждать таких приглашений можно по несколько недель.

"Цензура" в Clubhouse, или Почему в соцсети заблокировали Владимира Соловьева

Российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев анонсировал, что 15 февраля проведет в Clubhouse эфир на тему "Почему в России не взлетела квир-революция". Однако, как сообщил Telegram-канал "Русский маркетинг", аккаунт Соловьева заблокировали, как только он запустил свою комнату.

Впрочем, чуть позже на том же канале написали, что бан российского пропагандиста якобы не связан с администрацией соцсети, отметив, что на Соловьева начали массово жаловаться другие пользователи Clubhouse, решившие устроить против него "рейд".

[ + – ] "Русский маркетинг" называет вероятные причины бана Соловьева - скриншот

Сам Соловьев рассказал, что официально причиной блокировки стала формулировка "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса", хотя он не успел там провести ни одного эфира.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке", — пишет Соловьев.

17 февраля Роскомнадзор отправил администрации Clubhouse письмо с требованием восстановить аккаунт пропагандиста и объяснить, из-за чего так произошло.

Российский юрист Тимур Маршани, комментируя эту ситуацию, заявил, что "у Соловьева нет шансов оспорить решение соцсети", поскольку речь идет о внутренней конфиденциальной политике соцсети Clubhouse. Они сами могут решать кого блокировать, а кого нет.

Согласно правилам соцсети, пользователям в Clubhouse запрещается:

распространять ложную информацию или спам;

оскорблять каких-либо отдельных лиц или группы людей;

делиться или рекламировать информацию, которая может потенциально оскорбить каких-то отдельных лиц или группы людей, включая меньшинства;

записывать разговоры;

нарушать местное, национальное или международное законодательство;

выдавать себя за другого человека;

продвигать незаконную деятельность или предоставлять о ней информацию; использовать контент, который нарушает чужие авторские права;

распространять вирусные файлы.

Телеканал "360" пообщался в чате с русскоязычными пользователями Clubhouse и узнал, что если не заниматься троллингом и никого не оскорблять, то получить блокировку в соцсети практически невозможно. Однако, по их словам, на текущий момент русскоязычные комнаты плохо модерируются, из-за чего многие баны происходят в автоматическом режиме.

Каково будущее Clubhouse в Украине?

Clubhouse активно набирает популярность. Если в декабре 2020 года в сети было лишь 600 тыс. зарегистрированных пользователей, то в начале февраля 2021 года американский журнал Adweek сообщал уже о более, чем 2,4 млн активных юзеров "клабхауса".

Исполнительный директор компании Skykillers Юрий Качкарда в комментарии mind.ua предположил, что на текущий момент в Clubhouse зарегистрированы около 50 тыс. украинцев.

"Но эти цифры ничего не значат, поскольку аудитория может расти кратно. Один из самых массовых эфиров, на котором мне удалось побывать, собрал около 1000 человек", — сказал Качкарда.

Эксперт по коммуникациям Михаил Шуранов считает, что пока рано судить об "успехе" или "неуспехе" стартапа в Украине.

"Если соцсеть станет успешной — будет период массового бесплатного входа, если не взлетит — мы о ней скоро забудем. Точно не советую покупать инвайт: за деньги правильное общество не купишь, туда надо быть принятым, а не войти, чтобы получить право равного общения", — рассказал Шуранов.

А эксперт по диджитал-маркетингу соцсетей Михаил Фидченко отметил, что Clubhouse вряд ли станет таким же популярным и массовым в Украине, как Facebook или Instagram.

"Станет ли она плейсментом, где можно "ловить" продвинутую, платежеспособную аудиторию? Точно — да. Станет Clubhouse инструментом для публичных людей в Украине? Очень бы хотелось. Наши политики привыкли "вещать" в одностороннем порядке, удалять комментарии в соцсетях, игнорировать сообщения в директ, кормить ботов, которые их нахваливают", — рассказал Фидченко.