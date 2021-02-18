Стороннім В. Що таке нова мережа Clubhouse і як роздобути інвайт у "кімнати для обраних"

Нова соціальна мережа Clubhouse стрімко набирає популярність. Фокус розбирався, як працює ця соцмережа, у чому її унікальність, чому запрошення продають на OLX і як стати її користувачем.

Clubhouse is the new Black

Соцмережу Clubhouse запустили в квітні 2020 року, проте широку популярність вона набула лише в 2021 році. Її розробники — колишні співробітники Google Пол Девідсон і Рохан Сет — вирішили не копіювати інші месенджери і соцмережі, а створили унікальний продукт зі своєю власною фішкою: користувачі не можуть надсилати одне одному фотографії, музику, відео або звичайні текстові повідомлення, а спілкуються на платформі лише у форматі аудіочатів.

Користувачі Clubhouse можуть брати участь у голосових конференціях, слухати подкасти або інтерв'ю. Усі з програми моментально зникають, слухати їх можна тільки в реальному часі. При цьому Clubhouse забороняє зберігати аудіоповідомлення та робити запис екрану.

Реєструючись в Clubhouse, користувач вказує свої інтереси. Грунтуючись на цій інформації додаток пропонує йому "клуби" і "кімнати".

"Кімнати" — це активні розмови, до яких можна приєднатися в будь-який момент. Учасники діляться на "спікерів" та "слухачів". "Слухачі" можуть піднімати руки для того, щоб ставити питання промовцям. В одну кімнату можуть увійти до 5 000 учасників одночасно.

Початок бесід із користувачами часто не узгоджується, що підсилює ефект спілкування в реальній ситуації — коли ти зайшов у приміщення, наповнене людьми, і приєднався до вже розпочатої цікавої розмови.

[ + – ] Інтерфейс програми Clubhouse [ + – ] Інтерфейс програми Clubhouse

"Клуби" — це групи користувачів за інтересами, у яких є своя тематика. Усередині клубів учасники можуть створювати "кімнати" для розмов.

На поточний момент встановити додаток Clubhouse можна тільки на тих моделях iPhone, які підтримують 13-ту версію iOS, а стати користувачем соцмережі можна тільки отримавши запрошення. Завантажити його можна у фірмовому магазині для платформи iOS, AppStore. Для користувачів Android додаток Clubhouse на сьогоднішній день недоступний.

У чому феномен популярності Clubhouse?

Активне зростання популярності Clubhouse почався після того, як до соцмережі почали приєднуватися знаменитості. У "кімнатах" користувачі помічали засновника Facebook Марка Цукерберга, бізнесмена та власника компанії Tesla Ілона Маска, репера Каньє Веста, акторів Ештона Катчера й Джареда Лето та багатьох інших відомих особистостей.

Ажіотаж, зокрема, виник після того, як в інтерв'ю в Clubhouse Ілон Маск розповідав про свої проекти, погляди на сім'ю та інші речі. Пізніше цю розмову з дозволу бізнесмена виклали в YouTube, проте така практика — швидше виняток, й абсолютна більшість бесід залишаються ексклюзивними.

[ + – ] Запис розмови з Ілоном Маском у "кімнаті" Clubhouse

Також Ілон Маск неодноразово публікував твіти про Clubhouse, які за лічені години збирали сотні тисяч лайків.

[ + – ] Ілон Маск часто твітить на тему Clubhouse

Ілон Маск через Twitter запрошував поспілкуватися в Clubhouse і президента РФ Володимира Путіна, на що в Кремлі відповіли, що "це цікава пропозиція", однак вони "хотіли б дізнатися більше подробиць про додаток".

Такий наплив знаменитостей пояснюють тим, що одним з інвесторів Clubhouse є венчурний капіталіст Марк Андріссен, який і попросив деяких своїх знайомих приєднатися до соцмережі. А далі відомі люди почали додаватися в Clubhouse "сніговою кулею". Спрацювало й те, що засновники насамперед роздали інвайт селебріті з різних сфер: спортсменам, артистам, венчурним капіталістам, стартаперам, інвесторам тощо.

"Жартуєте? Маск у якійсь новій соцмережі, крім Twitter? Я хочу туди, на всі 100!", — так коментує потралу mind.ua феномен популярності Clubhouse експерт із діджитал-маркетингу соцмереж Михайло Фідченко.

У Clubhouse з'являлися й українські знаменитості. Зокрема, там уже засвітилися такі відомі особистості як співак Святослав Вакарчук, співзасновник MonoBank Дмитро Дубілет, нардепка Кіра Рудик, екс-нардеп Мустафа Наєм, колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та інші.

Ще однією причиною популярності Clubhouse називають її "ексклюзивність". Так, стати її користувачем можна тільки отримавши запрошення — "інвайт" (за таким принципом колись починав формувати свою аудиторію LiveJournal).

Через наплив охочих приєднатися деякі навіть почали продавати ці запрошення в Clubhouse через eBay, OLX та інші майданчики. На початку лютого видання Business Insider розповідало, що ціни на такі інвайт на eBay досягали 100 доларів. Утім, на поточний момент на OLX їх можна купити в середньому за 250-300 грн.

[ + – ] Запрошення в Clubhouse продаються на olx

"Створення штучного ажіотажу — це коли користувач не може просто взяти й отримати. Він готовий віддати гроші за інвайт, щоб бути актуальним у контексті. Є такий термін early adopters — "ранкові пташки". Вони не можуть пропустити "новинку", чого б це їм не коштувало. Знаю декілька людей, які купили iPhone тільки заради того, щоб встановити Clubhouse", — розповідає Фідченко.

Також, за його словами, стимулом зростання популярності Clubhouse стало те, що цю платформу часто тролили і хейтили в інших соцмережах, особливо — користувачі Android. Втім, за словами коментатора, Clubhouse незабаром може стати доступний і для власників смартфонів на базі Android.

Як отримати запрошення в Clubhouse?

Існує кілька способів отримання запрошення в Clubhouse.

Перший варіант — якщо у вас немає приятелів, які вже зареєструвалися в соцмережі — купити його на якомусь з онлайн-майданчиків (eBay, OLX тощо).

Другий варіант — отримати інвайт від кого-то зі знайомих. Кількість користувачів Clubhouse стрімко зростає, тому шанси, що хтось із вашого оточення ним вже користується, збільшуються з кожним днем. Утім, як стверджують, кількість інвайтів обмежена і вони можуть швидко закінчитися. Однак якщо ваш номер є у користувача в контактах, він може запросити вас сам. Таким способом у Clubhouse можна запрошувати необмежену кількість людей.

[ + – ] "Інвайт" у Clubhouse

Третій спосіб отримати запрошення в Clubhouse — це завантажити додаток і залишити там заявку на авторизацію. Через якийсь час вам може пощастити і система сама запропонує приєднатися до соцмережі. З досвіду деяких користувачів, чекати таких запрошень можна кілька тижнів.

"Цензура" в Clubhouse, або Чому в соцмережі заблокували Володимира Соловйова

Російський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов анонсував, що 15 лютого проведе в Clubhouse ефір на тему "Чому в Росії не злетіла квір-революція". Однак, як повідомив Telegram-канал "Русский маркетинг", аккаунт Соловйова заблокували, як тільки він запустив свою кімнату.

Утім, трохи пізніше на тому ж каналі написали, що бан російського пропагандиста нібито не пов'язаний з адміністрацією соцмережі, зазначивши, що на Соловйова почали масово скаржитися інші користувачі Clubhouse, які вирішили влаштувати проти нього "рейд".

[ + – ] "Русский маркетинг" називає ймовірні причини бана Соловйова — скріншот

Власне Соловйов розповів, що офіційно причиною блокування стало формулювання "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу", хоча він не встиг там провести жодного ефіру.

"Це дуже смішно. Clubhouse злякався навіть моєї появи в цій соцмережі. Усе що треба знати про "цінності свободи слова" на цьому майданчику", — пише Соловйов.

17 лютого Роскомнадзор надіслав адміністрації Clubhouse лист із вимогою відновити акаунт пропагандиста та пояснити, через що це сталося.

Російський юрист Тимур Маршані, коментуючи цю ситуацію, заявив, що "у Соловйова немає шансів оскаржити рішення соцмережі", оскільки йдеться про внутрішню конфіденційну політику соцмережі Clubhouse. Вони самі можуть вирішувати кого блокувати, а кого ні.

Згідно з правилами соцмережі , користувачам у Clubhouse забороняється:

поширювати неправдиву інформацію або спам;

ображати будь-яких окремих осіб або групи людей;

ділитися або рекламувати інформацію, яка може потенційно образити якихось окремих осіб або групи людей, враховуючи меншини;

записувати розмови;

порушувати місцеве, національне або міжнародне законодавство;

видавати себе за іншу людину;

просувати незаконну діяльність або надавати про неї інформацію; використовувати контент, який порушує чужі авторські права;

поширювати вірусні файли.

Телеканал "360" поспілкувався в чаті з російськомовними користувачами Clubhouse і дізнався, що якщо не займатися троллінгом і нікого не ображати, то отримати блокування в соцмережі практично неможливо. Однак, за їхніми словами, на поточний момент російськомовні кімнати погано модеруються, через що багато банів відбуваються в автоматичному режимі.

Яке майбутнє Clubhouse в Україні?

Clubhouse активно набирає популярність. Якщо в грудні 2020 року в мережі було лише 600 тис. зареєстрованих користувачів, то на початку лютого 2021 американський журнал Adweek повідомляв вже про більше, ніж 2,4 млн активних користувачів "клабхаусу".

Виконавчий директор компанії Skykillers Юрій Качкарда в коментарі mind.ua припустив, що на поточний момент у Clubhouse зареєстровано приблизно 50 тис. українців.

"Але ці цифри нічого не означають, оскільки аудиторія може рости кратно. Один із наймасовіших ефірів, на якому мені вдалося побувати, зібрав майже 1 000 осіб", — сказав Качкарда.

Експерт із комунікацій Михайло Шуранов вважає, що поки рано судити про "успіх" або "неуспіх" стартапу в Україні.

"Якщо соцмережа стане успішною — буде період масового безкоштовного входу, якщо не злетить — ми про неї скоро забудемо. Точно не раджу купувати інвайт: за гроші правильне суспільство не купиш, туди треба бути прийнятим, а не увійти, щоб отримати право рівного спілкування", — розповів Шуранов.

А експерт із діджитал-маркетингу соцмереж Михайло Фідченко зазначив, що Clubhouse навряд чи стане таким же популярним і масовим в Україні, як Facebook або Instagram.

"Чи стане вона плейсментом, де можна "ловити" просунуту, платоспроможну аудиторію? Точно — так. Чи стане Clubhouse інструментом для публічних людей в Україні? Дуже б хотілося. Наші політики звикли "віщати" в односторонньому порядку, видаляти коментарі в соцмережах, ігнорувати повідомлення в директі, годувати ботів, які їх нахвалюють", — розповів Фідченко.