Интересное предложение: Кремль отреагировал на приглашение Путина в Clubhouse

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин не использует социальные сети, поэтому необходимо "разобраться", что предлагается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse является интересным, однако для начала с ним необходимо "разобраться".

Об этом сообщает Интерфакс.

Спикер Кремля напомнил, что российский лидер не пользуется социальными сетями.

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", – сказал Песков.

Поэтому, продолжил он, "нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается".

"Сначала проверим все это, и потом уже будем реагировать", – сказал Песков.

Clubhouse — социальная сеть, которую основали в 2020 году. В основе лежит идея голосового общения между пользователями. В приложении есть "комнаты" и "клубы" по интересам. В одной такой комнате может находиться до 5 тысяч человек. На данный момент в социальной сети зарегистрировались уже более 3 млн человек. Попасть в социальную сеть можно только при помощи инвайт-кода, который может прислать зарегистрированный пользователь.

Напомним, бизнесмен Илон Маск написал две публикации в Twitter, в которых позвал Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse. Первую публикацию Маск опубликовал на английском языке. В ней он тэгнул официальный аккаунт президента России. Вторую публикацию миллиардер написал уже на русском языке с текстом: "было бы большой честью поговорить с вами".