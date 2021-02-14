Илон Маск позвал президента России побеседовать в голосовой соцсети Clubhouse

"Было бы большой честью поговорить с вами", написал основатель компаний Tesla и SpaceX.

Бизнесмен Илон Маск написал две публикации в Twitter, в которых позвал Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse.

Первую публикацию Маск опубликовал на английском языке. В ней он тэгнул официальный аккаунт президента России.

"Не хотели бы вы присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?", — идется в первой публикации. Пост с момента публикации набрал 140 тысяч лайков и более 21 тысячи комментариев.

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Вторую публикацию миллиардер написал уже на русском языке с текстом: "было бы большой честью поговорить с вами". В ней он уже не тэгал аккаунт президента Российской Федерации.

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На момент написания новости, в Кремле никак не отреагировали на приглашение Илона Маска.

Clubhouse — социальная сеть, которую основали в 2020 году. В основе лежит идея голосового общения между пользователями. В приложении есть "комнаты" и "клубы" по интересам. В одной такой комнате может находиться до 5 тысяч человек. На данный момент в социальной сети зарегистрировались уже более 3 млн человек. Попасть в социальную сеть можно только при помощи инвайт-кода, который может прислать зарегистрированный пользователь.

Напомним, ранее Илон Маск поделился своей "идеей фикс". Он заявил, что хотел бы разработать летающую версию Tesla Roadster и микроавтобус со съемными солнечными панелями.

Сообщалось, что одно приглашение в соцсеть Clubhouse отдельные пользователи продавали за 800 долларов.

Фокус разбирался, почему новая соцсеть становится такой популярной.