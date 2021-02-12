Летающий электрокар и микроавтобус: Маск рассказал о своих идеях по разработке авто

Бизнесмен хочет оснастить Roadster специальным пакетом SpaceX, который бы позволил электрокару взлетать на небольшую высоту.

Илон Маск желает создать летающую версию Tesla Roadster и разработать микроавтобус со съемной солнечной крышей. Об этом бизнесмен рассказал в подкасте Джо Рогана на Spotify (в Украине подкасты не доступны).

"Я хочу, чтобы он парил над землей, и я пытался придумать, как заставить эту штуку летать, ну, знаешь, не убивая людей. Может, он сможет парить на высоте метра над землей или около того. Если резко упадете, подвеска треснет, но вы останетесь живым", — заявил о своей амбициозной цели Илон Маск.

При этом Маск хотел бы, чтобы машина не только парила над воздухом, но и позволяла передвигаться в пространстве на протяжении ограниченного времени. Будет что-то вроде дополнительного пакета опций от SpaceX. Вместо заднего ряда сидений будет установлен сосуд высокого давления с углеродистой оболочкой и кучей двигателей.

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Также основатель Tesla поделился планами на подкасте о создании микроавтобуса. Его особенностью станет наличие солнечных панелей на крыше, которые можно будет снимать. Количество энергии, генерируемой солнечной панелью должно будет хватить на 20 миль (32 км) дополнительного пути.

"Я думаю, это было бы здорово. Как фургон, на котором даже в случае апокалипсиса можно ездить", — подытожил Маск. Но на данный момент, компания не будет выпускать микроавтобус из-за недоразвитых технологий аккумуляторов.

Напомним, Tesla Model 3 стала самым продаваемым электроавтомобилем в мире. Отмечается, что Tesla впервые показала прибыль по итогам 2020 года. Компания смогла продать более 500 тысяч автомобилей.