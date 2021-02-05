Tesla Model 3 второй год подряд становится самым продаваемым электрокаром в мире

За год компании Илона Маска удалось продать более 360 тысяч Model 3.

Компания EV Sales Blogspot опубликовали данные продаж наиболее популярных электроавтомобилей за 2020 год. Отчет они опубликовали на своем сайте.

Темпы роста электроавтомобилей в 2020 году показали 41% рост. При этом Tesla своими автомобилями занимает 15% всего рынка. По данным аналитиков, позиции Tesla Model 3 может подвинуть только Model Y, которая с недавних пор начал продаваться. За 2020 год удалось продать почти 80 тысяч электрокаров Model Y.

Tesla Model 3 считается доступным автомобилем, цена на который стартует от 35 тысяч долларов.

Весь список самых популярных моделей выглядит так:

Tesla Model 3 — 365 240 автомобилей (12% рынка);

Wuling HongGuang Mini EV — 119 255 (4%);

Renault Zoe — 100 431 (3%);

Tesla Model Y — 79 734 (3%);

Hyundai Kona EV — 65 075 (2%);

VW ID.3 — 56 937 (2%);

Nissan Leaf — 55 724 (2%);

Audi e-tron — 47 928 (2%);

Baojun E-Series — 47 704 (2%);

GW ORA R1\ Black Cat — 46 796 (2%).

Wuling HongGuang Mini EV — это китайский сити-кар , который стоит от 4100 до 5540 долларов. Он продается только на внутреннем рынке Китая.

[ + – ] Wuling HongGuang Mini EV

Baojun E-Series — также серия китайских сити-каров, которые продаются только на территории Китая. Их цена стартует от 9 тысяч долларов при запасе хода до 300 километров.

[ + – ] Baojun E-Series

Напомним, по словам Илона Маска, Tesla Roadster появится на рынке не раньше 2022 года. Сейчас в компании сосредоточены над стартом производства Cybertruck.

Отмечается, что Tesla впервые показала прибыль по итогам 2020 года. Компания смогла продать более 500 тысяч автомобилей.