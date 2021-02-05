Tesla Model 3 другий рік поспіль стає найбільш продаваним електрокаром у світі

За рік компанії Ілона Маска вдалося продати понад 360 тисяч Model 3.

Компанія EV Sales Blogspot опублікувала дані продажів найбільш популярних електроавтомобілів за 2020 рік. Звіт вони опублікували на своєму сайті.

Темпи зростання електроавтомобілів у 2020 році показали 41% зростання. При цьому Tesla своїми автомобілями займає 15% всього ринку. За даними аналітиків, позиції Tesla Model 3 може посунути тільки Model Y, яка з нещодавніх пір почала продаватися. За 2020 рік вдалося продати майже 80 тисяч електрокарів Model Y.

Tesla Model 3 вважається доступним автомобілем, ціна на який стартує від 35 тисяч доларів.

Весь список найпопулярніших моделей виглядає так:

Tesla Model 3 — 365 240 автомобілів (12% ринку);

Wuling HongGuang Mini EV — 119 255 (4%);

Renault Zoe — 100 431 (3%);

Tesla Model Y — 79 734 (3%);

Hyundai Kona EV — 65 075 (2%);

VW ID.3 — 56 937 (2%);

Nissan Leaf — 55 724 (2%);

Audi e-tron — 47 928 (2%);

Baojun E-Series — 47 704 (2%);

GW ORA R1 \ Black Cat — 46 796 (2%).

Wuling HongGuang Mini EV — це китайський сіті-кар, що коштує від 4100 до 5540 доларів. Він продається тільки на внутрішньому ринку Китаю.

[ + – ] Wuling HongGuang Mini EV

Baojun E-Series — також серія китайських сіті-карів, що продаються тільки на території Китаю. Їх ціна стартує від 9 тисяч доларів при запасі ходу до 300 кілометрів.

[ + – ] Baojun E-Series

Нагадаємо: за словами Ілона Маска, Tesla Roadster з'явиться на ринку не раніше 2022 року. Наразі в компанії зосереджені над стартом виробництва Cybertruck.

Зазначається, що Tesla вперше показала прибуток за підсумками 2020 року. Компанія змогла продати понад 500 тисяч автомобілів.