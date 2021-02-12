Літальний електрокар і мікроавтобус: Маск розповів про свої ідеї з розробки авто

Бізнесмен хоче оснастити Roadster спеціальним пакетом SpaceX, який би дозволив електрокару злітати на невелику висоту.

Ілон Маск хоче створити літальну версію Tesla Roadster і розробити мікроавтобус зі знімним сонячним дахом. Про це бізнесмен розповів у подкасті Джо Рогана на Spotify (в Україні подкасти не доступні).

"Я хочу, щоб він ширяв над землею, і я намагався вигадати, як змусити цю штуку літати, ну, знаєш, не вбиваючи людей. Може, він зможе парувати на висоті метра над землею або щось таке. Якщо різко впадете, підвіска трісне, але ви залишитеся живим", — заявив про свою амбітну мету Ілон Маск.

При цьому Маск хотів би, щоб машина не тільки парувала над повітрям, але й дозволяла пересуватися у просторі протягом обмеженого часу. Буде щось на зразок додаткового пакета опцій від SpaceX. Замість заднього ряду сидінь буде встановлена посудина високого тиску з вуглецевою оболонкою та купою двигунів.

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Також засновник Tesla поділився планами на подкасті про створення мікроавтобуса. Його особливістю стане наявність сонячних панелей на даху, які можна буде знімати. Кількість енергії, що генерується сонячною панеллю має вистачити на 20 миль (32 км) додаткового шляху.

"Я думаю, це було б чудово. Як фургон, на якому навіть у разі апокаліпсису можна їздити", — підсумував Маск. Але наразі, компанія не випускатиме мікроавтобус через недорозвинені технології акумуляторів.

Нагадаємо, Tesla Model 3 стала найбільш продаваним електроавтомобілем у світі. Зазначається, що Tesla вперше показала прибуток за підсумками 2020 року. Компанія змогла продати більше 500 тисяч автомобілів.