Ілон Маск покликав президента Росії поговорити в голосовій соцмережі Clubhouse

Офіційний Кремль на запрошення Маска, на момент написання новини, ніяк не відреагував.

Бізнесмен Ілон Маск написав два дописи в Twitter, в яких покликав Володимира Путіна поспілкуватися в соцмережі Clubhouse.

Першу публікацію Маск опублікував англійською мовою. У ній він теґнув офіційний акаунт президента Росії.

"Чи не хотіли б ви приєднатися до мене для розмови в Clubhouse?", — йдеться в першій публікації. Пост з моменту публікування набрав 140 тисяч вподобайок й понад 21 тисячу коментарів.

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Другу публікацію мільярдер написав вже російською мовою з текстом: "було б великою честю поговорити з вами". У ній він вже не теґав акаунт президента Російської Федерації.

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На момент написання новини, в Кремлі ніяк не відреагували на запрошення Ілона Маска.

Clubhouse — соціальна мережа, яку заснували у 2020 році. В основі лежить ідея голосового спілкування між користувачами. У застосунку є "кімнати" і "клуби" за інтересами. В одній такій кімнаті може знаходитися до 5 тисяч осіб. Зараз в соціальній мережі зареєструвалися вже понад 3 млн осіб. Потрапити в соціальну мережу можна тільки за допомогою інвайт-коду, який може надіслати зареєстрований користувач.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск поділився своєю "ідеєю фікс". Він заявив, що хотів би розробити літаючу версію Tesla Roadster і мікроавтобус зі зʼємними сонячними панелями.

Повідомлялося, що одне запрошення в соцмережу Clubhouse окремі користувачі продавали за 800 доларів.

Фокус розбирався, чому нова соцмережа стає такою популярною.