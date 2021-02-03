Соцсеть Clubhouse бьет рекорды: юзеры продают ссылки-приглашения по $800 за штуку

Согласно данным аналитиков из Sensor Tower, приложение установили более 1 млн раз в течение шести дней.

После того, как Илон Маск присоединился к соцсети Clubhouse и дал аудиоинтервью, популярность площадки резко возросла. Аналитическая компания Sensor Tower сообщила, что в течение последних шести дней приложение соцсети загрузили 1,1 млн раз.

Повышенный интерес к продукту привел к формированию черного рынка. Ранее Фокус уже сообщал от этом, а теперь коллеги из Business Insider поделились некоторыми деталями. Так, по данным СМИ, пользователи продают ссылки-приглашения через Twitter и Craigslist за $15, $50 или даже $100. На eBay тоже можно купить ссылку, введя запрос "Clubhouse invite". Тут цены доходят до $800.

На онлайн-рынке подержанных товаров Idle Fish (принадлежит Alibaba), юзеры продают инвайты в Clubhouse по ценам в диапазоне от 150 до 300 юаней ($23 до $46). Об этом сообщает издание Vice. Весьма странно, потому что в Китае приложение недоступно для скачивания, уверяют журналисты Reuters.

Тем не менее, популярность платформы растет день ото дня. Как сообщает аналитическая компания Sensor Tower, всего в мире приложение загрузили 3,6 млн раз. Треть от общего количества загрузок пришлась на конец января — начало февраля.

Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Сервис доступен для скачивания в App Store, а зарегистрироваться в нём можно только по приглашению. После последнего раунда финансирования на $100 млн инвесторы оценили приложение в $1,4 млрд, количество пользователей — более 2 млн.

Отметим, что на днях инвесторы перепутали Clubhouse Media Group с соцсетью Clubhouse и подняли её акции на 100%. После выхода в эфир на Clubhouse Илона Маска, многие инвесторы заинтересовались соцсетью и начали скупать ее акции. Но с ними случился казус. Вместо акций Clubhouse они приобрели акции компании Clubhouse Media Group, пишет FT. Эта компания предоставляла медицинское услуги и ранее носила название Tongji Healthcare Group. В августе 2020 года компания купила компанию The Clubhouse — сеть, состоящую из четырех так называемых "TikTok-домов", — и сменила название. Журналисты даже придумали название данному инциденту — "эффект Илона" по аналогии с январским случаем, когда после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли акции последней на 1100% — с 60 центов до $7,19.

Ранее мы сообщали, что Instagram можно будет восстановить Stories и удаленные посты.