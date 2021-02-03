В Instagram можно будет восстановить Stories и удаленные посты

Публикации будут храниться месяц, stories – сутки

В социальной сети Instagram появится возможность восстановления недавно удаленных stories и публикаций.

Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба соцсети.

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом", – говорится в сообщении.

По информации Instagram, восстановить stories пользователи смогут в течение 24 часов, публикации – в течение 30 дней.

Для восстановления будут задействованы меры защиты: пользователей попросят о дополнительных подтверждениях их намерений.

Напомним, 26 января у Facebook, Instagrm и WhatsApp (все три платформы принадлежат корпорации Facebook) зафиксировали сбои в работе, из-за чего пользователи из европейского континента не могли ими пользоваться.

Instagram начал тестировать сервис создания коротких видео Reels (аналог TikTok) и упрощенный сервис онлайн-покупок Shop еще в 2019 году. По состоянию на август 2020-го данный функционал был доступен пользователям из более чем 50-ти стран.

В США обеспокоены тем, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В июле прошлого года Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране "определенно рассматривают" ввод запрета на китайские социальные сети, включая TikTok.

"Я не хочу опережать президента, но мы это рассматриваем", – сказал Помпео.