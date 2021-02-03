В Instagram можна буде відновити Stories і видалені пости

Публікації будуть зберігатися місяць, stories — добу

У соціальній мережі Instagram з'явиться можливість відновлення нещодавно видалених stories і публікацій.

Про це в середу, 3 лютого, повідомляє прес-служба соцмережі.

"Сьогодні ми представляємо функцію "нещодавно видалене", що допоможе керувати вашим контентом", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Instagram, відновити stories користувачі зможуть протягом 24 годин, публікації — протягом 30 днів.

Для відновлення будуть залучені заходи захисту: користувачів попросять про додаткові підтвердження їхніх намірів.

Нагадаємо: 26 січня у Facebook, Instagrаm і WhatsApp (усі три платформи належать корпорації Facebook) зафіксували збої в роботі, через що користувачі з європейського континенту не могли ними користуватися.

Instagram почав тестувати сервіс створення коротких відео Reels (аналог TikTok) і спрощений сервіс онлайн-покупок Shop ще у 2019 році. Станом на серпень 2020-го такий функціонал був доступний користувачам з понад 50-ти країн.

У США стурбовані тим, як TikTok обробляє дані користувачів. У липні минулого року Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в країні "точно розглядають" введення заборони на китайські соціальні мережі, включаючи TikTok.

"Я не хочу випереджати президента, але ми це розглядаємо", — сказав Помпео.