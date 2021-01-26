У Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой в работе

На проблемы с доступом к Instagram за последний час пожаловались почти 2 тысячи человек.

26 января у Facebook, Instagrm и WhatsApp (все три платформы принадлежат корпорации Facebook) зафиксировали сбои в работе, из-за чего пользователи из европейского континента не могли ими пользоваться. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

В частности, о проблемах с доступом к Instagram за последний час сообщили почти 2 тысячи человек. Четверть из них не могли войти на платформу, а у более, чем половины, не грузились страницы.

О проблемах с доступом к Whatsapp за последний час сообщили более 1200 человек. 83% из них не могли подключиться к серверу.

К самому Facebook не могли подключиться почти 500 человек. 87% сообщили, что у них были проблемы с сайтом.

[ + – ] Сбои в Instagram, 26 января Фото: скриншот

Из-за чего случился сбой пока не сообщается.

Напомним, в середине декабря произошел крупный сбой серверов Google, из-за чего пользователи не могли пользоваться YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups и многими другими платформами.