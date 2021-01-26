У Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій у роботі

На проблеми з доступом до Instagram за останню годину поскаржилися майже 2 тисячі осіб.

26 січня у Facebook, Instagrm і WhatsApp (усі три платформи належать корпорації Facebook) зафіксували збої в роботі, через що користувачі з європейського континенту не могли ними користуватися. Про це свідчать дані ресурсу DownDetector.

Зокрема, про проблеми з доступом до Instagram за останню годину повідомили майже 2 тисячі осіб. Чверть з них не могли увійти до платформи, а в більш, ніж половини, не завантажувалися сторінки.

Про проблеми з доступом до Whatsapp за останню годину повідомили понад 1200 осіб. 83% з них не могли підключитися до сервера.

До самого Facebook не могли підключитися майже 500 осіб. 87% повідомили, що в них були проблеми із сайтом.

[ + – ] Збої в Instagram, 26 січня Фото: скриншот

Через що стався збій, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у середині грудня стався великий збій серверів Google, через що користувачі не могли користуватися YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups та багатьма іншими платформами.