"Убийца" TikTok и Instagram. Почему новая соцсеть Clubhouse становится популярной

В роли "продюсера" площадки для разговоров выступил Илон Маск.

Первого февраля 2021 года все заговорили о социальной сети "нового поколения" Clubhouse. И до этого дня до журналистов долетали разные новости о ней, однако настоящий фурор произошел вчера, когда в сети появился Илон Маск. Теперь его негласно называют "продюсером" данной площадки.

С чего все началось?

Clubhouse появилась на просторах Интернета в марте 2020 года в США. Ее основали предприниматель Пол Дэвисон и экс-сотрудник Google Рохан Сет. Хотя площадка развивалась довольно медленно, ведь зарегистрироваться там могут лишь владельцы iPhone после того, как получат специальную ссылку-приглашение, уже к маю количество пользователей составило 1500 человек. Аудитория немногочисленная, зато очень "качественная" — большинство юзеров это если не технологические инвесторы, то звезды шоу-бизнеса. Приложение потихоньку стало набирать обороты после того, как американских венчурный фонд Andreessen Horowitz инвестировал $12 млн, после чего эксперты оценили Clubhouse в $100 млн.

А в начале 2021-го во время второго инвестиционного раунда компании удалось привлечь крупную сумму, однако ее размеры не разглашаются. Издание The Information, однако, сообщило, что по состоянию на конец января этого года соцсеть оценена в $1 млрд, а ее аудитория достигла 2 млн человек.

[ + – ] Интерфейс соцсети Clubhouse Фото: thetab.com

Как работает соцсеть Clubhouse?

Соцсеть работает в аудиоформате и по принципу "комнат", т.е. пользователи заходят в определенную тематическую "комнату" — Tech, Life, Sports, Welness, Entertaiment и пр., — и слушают какого-нибудь эксперта или знаменитость. Но в принципе любой пользователь может быть спикером, модератором или просто слушателем. В чате может одновременно находиться до 5 тыс. человек. Кстати, подобным образом устроено французское приложение Yubo, только оно работает в видеоформате.

Площадка понравилась и тем людям, которые устали от фото-, видео- и текстового контента. В Clubhouse можно расслабиться, закрыть глаза и послушать умные мысли, например, Эштона Кутчера.

[ + – ] Илон Маск дает интервью на Clubhouse

Почему соцсеть стала популярной?

Как мы уже говорили ранее, попасть в Clubhouse можно, получив ссылку-инвайт. Благодаря этому возникает ощущение, что ты находишься в закрытом клубе, где собралась весьма интересная аудитория. Кстати, аудитория ограничена еще и тем, что приложение имеет только iOS-версию, а пользователям устройств с ОС Android вход заказан. Все это спровоцировало ажиотаж, а еще и 40 привлеченных звезд, среди которых оказались Эштон Кутчер, Крис Рок, Дрейк и Кевин Харты.

А 01 февраля приглашенным экспертом-знаменитостью выступил Илон Маск, после чего его аудиоинтервью буквально разобрали на цитаты. Например, весь мир облетела новость о том, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, благодаря которому животное сможет играть в компьютерные игры.

После этого интерес к ресурсу возрос, и сейчас создаются группы, к примеру, в Telegram, где можно раздобыть ссылку-приглашение и передать дальше такую же другим пользователям — и все это абсолютно бесплатно. Но есть и такие дельцы, которые пытались продавать приглашение через eBay по $250 и больше (в США). В Германии тоже сначала продавали пригласительные за 100 евро. Сейчас стоимость снизилась до 5 — 7 евро. А одно украинское издание пообещало прислать инвайт тому читателю, который первым оформит годовую подписку.

Что сейчас происходит?

В течение января 2021-го приложение Clubhouse 1,3 млн скачали. Особенно популярным оно становится среди жителей Германии и Великобритании. Согласно данным App Figures, юзеры из Германии загрузили приложение 119 548 раз, а юзеры из Великобритании — 92 659 раз.

В конце января компания завершила последний раунд инвестиций. Имея ресурсы, она может начать осваивать новые рынки. Об этом красноречиво говорит и тот факт, что основатели соцсети планируют ввести монетизацию контента для авторов ( по такому же принципу, как у YouTube). В приложении будут доступны подписки и пожертвования.

Некоторые эксперты и журналисты уже окрестили Clubhouse "новым Instagram" и и "убийцей TikTok". У приложения действительно большой потенциал, учитывая, что подкасты становятся все популярнее день ото дня.

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