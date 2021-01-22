Альтернатива is coming: 20 быстрорастущих сервисов на замену Facebook, Google и Telegram

Ресурсы для тех, кто хочет расшатать интернет-монополии.

Facebook практически не имеет аналогов. Даже если все мы присоединимся к движению #DeleteFacebook и его действительно удалят, куда мы переместим свои цифровые "жизни"? Нет аналога. А значит, нет выбора. То же самое можно сказать о Google, об экосистеме Apple. И это первая проблема для пользователей. А есть еще и вторая, и заключается она в том, что пользователи буквально связаны по рукам и ногам "умными" алгоритмами сервисов-монополистов. Вводя запрос, юзеры получают четко регламентированный, особым образом структурированный набор ответов, якобы соответствующих его предпочтениям и вкусам. Иными словами, Facebook, Google, Apple News показывают нам не все факты, а только те, которые мы, по "мнению" данных систем, хотим видеть. Apple и вовсе замкнула в плотное кольцо все процессы, благодаря чему может контролировать пользователей, начиная с того, какими устройствами они пользуются и заканчивая тем, какую музыку они слушают, какие новости читают. В итоге, ни о какой свободе действий в Интернете уже давно нет речи — все наши действия отслеживаются, регламентируются и протоколируются. А если вы чуть преступили черту — отправитесь в бан. Да, государства на законодательном уровне пытаются урегулировать деятельность интернет-монополистов, но пока что у них это плохо получается. А юзеры, кстати, могли бы помочь, приняв активное участие в расшатывании монополий. Для этого лишь нужно почаще пользоваться другими, не менее эффективными, альтернативными интернет-ресурсами.

Альтернативы Google

В материале "Интернет без Google, Apple и Facebook: каким будет Интернет после штурма Капитолия" мы уже упоминали о двух поисковиках, которые могут прийти на смену Google — это DuckDuckGo и YaCy. Но на них список не заканчивается. Итак, мы продолжаем…

Поисковая система StartPage

[ + – ] Главная страница поисковика StartPage Фото: скриншот

Если вам и впрямь дороги личные данные, — пользуйтесь StartPage. Эта система не отслеживает и не хранит историю поиска, она просто отображает те же результаты, что и Google, по вашему запросу. Система оснащена генератором URL, благодаря которому не собираются cookie-файлы, — он просто запоминает ваши настройки. Интегрированный прокси-сервис скроет ваши IP- и MAC-адреса и вы сможете посещать любые сайты совершенно анонимно.

SearchEncrypt поисковик

[ + – ] Search Encrypt устанавливается в качестве расширения Фото: скриншот

Search Encrypt — это расширение для Chrome, которое меняет поисковую систему по умолчанию на searchchencrypt.com. Оно работает на базе протокола Secure Sockets Layer (SSL), обеспечивающего более безопасную связь. В частности, SSL использует асимметричную криптографию для аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. То есть, когда вы что-то запрашиваете, система извлекает результаты из Google, а уже потом передает информацию вам. Конфиденциальность обеспечивается еще одним способом: если в течение 30-ти минут юзер не взаимодействовал с системой, все его запросы и настройки автоматически обнуляются.

SwissCows

[ + – ] SwissCows понимает контекст вашего запроса Фото: скриншот

Поисковик с забавным названием, которое переводится как "швейцарские коровы", доступен украинским пользователям с 2017 года. А запущен он был в 2014 году компанией Hulbee AG (город Егнах, Швейцария). Система распознает семантическую информацию, а ее ИИ пытается понять контекст запроса. Она так же, как и предыдущие системы, не собирает, не хранит и не отслеживает пользовательские данные.

Gibiru

[ + – ] Gibiru, - это как Google, только без системы слежки за пользователями Фото: скриншот

Разработчик сервиса Стив Маршал говорит, что Gibiru — это то же самое, что Google, только без системы слежки за пользователями. Система исключает разного рода персонализации и отслеживания cookies. Gibiru, по словам Маршала, не манипулирует и не цензурирует результаты выдачи, как Google. Зарабатывает этот поисковик на комиссии, которую получает, от пользователей покупающих или продающих что-либо через него. Установить его можно в качестве расширения.

Поисковик Qwant

[ + – ] Qwant поможет быстро найти конкретного человека Фото: скриншот

Qwant — это поисковик, разработанный двумя европейцами — финансистом Жаном-Мануэлем Розаном и айтишником Эриком Леандри. Он начал свою работу в 2013 году. Qwant не получает дохода от рекламы, поэтому не собирает пользовательских данных. Кроме выдачи данных в категориях "новости", "фото", "веб", "социальные сети", он ищет данные и о конкретных персонах и организациях. Эти данные выдаются в категории "People".

Oscobo

[ + – ] Oscobo выдает много информации на английском Фото: скриншот

Oscobo — тоже весьма "зашифрованная" поисковая система, созданная британцами. Она шифрует абсолютно все запросы, при этом не использует сторонние скрипты или аналитику. В итоге, только сам юзер знает, что и когда он искал.

Замена Facebook и альтернатива Twitter

Труднее всего, пожалуй, заменить Facebook. Ранее его конкурентами в УаНете были российские ВКонтакте и Одноклассники, однако вот уже несколько лет кряду многие украинские юзеры не пользуются этими ресурсами из патриотических соображений, а в 2017 году они и вовсе были заблокированы в нашей стране. В то же время ни одна из украинских соцсетей, а их на данный момент 4, не стала столь же популярной, как американский или (в свое время) российские аналоги. Но мы все же попытаемся предложить несколько альтернатив Facebook и Twitter.

MeWe

[ + – ] В разработке MeWe принимал участие "папа" Всемирной паутины - Тим Бернерс-Ли Фото: скриншот

Данная соцсеть изначально задумывалась как альтернатива Facebook. Основал ее Марк Вайнштейн, а в роли консультанта выступал знаменитый математик и программист Тим Бернерс-Ли — тот самый, который придумал WWW, URI, URL, HTTP и HTML. Ресурс славится своей политикой конфиденциальности, но, несмотря на это, он не мог похвастать большой пользовательской базой… до ноября 2020 года. Именно в этот период времени соцсеть получила большое количество скачиваний от юзеров из Гонконга, которые мигрировали из Фейсбука в связи с угрозой цензуры и модерации со стороны властей КНР. Блокировка Parler, которая хоть и длилась всего несколько дней, тоже добавила популярности MeWe в январе 2021 года. Так, приложение скачали 1 млн раз, а это значит, что количество зарегистрированных пользователей выросло до 16 млн.

Minds

[ + – ] Активные пользователи Minds получают вознаграждение в виде местных токенов Фото: miro.medium.com

В 2015 году программисты Билл и Джон Оттманы запустили в публичное пользование децентрализованную соцсеть, работающую на основе ряда технологий, в том числе и блокчейна. Minds имеет открытый исходный код, шифрует все сообщения, а еще платит особо активным пользователям токенами собственного производства. В этой сети, кстати, есть своя система модерации, а каждый новый юзер должен пройти процедуру верификации (особенно, если хочет получать токены), что исключает анонимность.

Diaspora

[ + – ] Соцсеть Diaspora "живет" на нескольких независимых серверах Фото: wikimedia.org

В 2010 году четыре студента, Илья Житомирский, Макс Салсберг, Дэн Грипи и Рафаэль Софир, запустили собственную децентрализованную соцсеть с открытым исходным кодом, собрав немного средств с помощью краундфандинга. Ресурс располагается на нескольких независимых серверах — так называемых "подах". Выбрав при регистрации определенный под, вы будете точно знать, где хранятся все ваши данные. А также любой пользователь может запустить собственный под. В таком случае юзер будет самостоятельно контролировать всю информацию.

Friendica

[ + – ] Friendica — открытая и децентрализированная социальная сет Фото: friendi.ca

Friendica — тоже открытая и децентрализированная социальная сеть, которая работает по такому же принципу как и Diaspora. Основал ее в 2010 году программист Майк МакГирвин, позже к нему присоединилось целое комьюнити айтишников, которые развивают проект по сегодняшний день.

Mastodon

[ + – ] Соцсеть Mastodon составляет серьезную конкуренцию Facebook и Twitter Фото: joinmastodon.org

Mastodon называют "главным врагом" Facebook и Twitter. Из всех независимых проектов именно Mastodon, запущенный программистом Евгением Рочко в 2016 году, является наиболее успешным. По своей структуре он напоминает Twitter — пользователи могут обмениваться фото, видео, небольшими сообщениями. Также им удобно пользоваться и в качестве мессенджера. Все данные, как вы уже догадались, шифруются. В отличие от централизованных социальных сетей, разрабатываемые при помощи Mastodon сервисы подконтрольны только тем людям, которые их создали. При регистрации вам предложат присоединиться к одному из многочисленных сообществ, потому как регистрация тут проходит не через основной сайт, а через "заход" в сообщества. В дальнейшем, вы получите доступ ко всем без исключения сообществам.

Чем заменить Instagram? Лучшие альтернативы

Instagram, как и Pinterest, тоже считаются практически незаменимыми ресурсами. Но кроме французской разработки Yubo, о которой мы упоминали ранее, нашлись еще пару альтернатив.

Textile

[ + – ] Textile - разработка компании Slack Фото: textile.io

Сервис Textile, разработанный Slack, дает пользователям больше контроля над собственным контентом. К примеру, вы можете выбрать группу людей, которой дадите доступ к своим фото, по разным критериям: друзья и родственники или все те, кто увлекается спортом. Сервис также позволяет выгружать фото из Facebook.

PixelFed

[ + – ] Интерфейс PixelFed очень похож на интерфейс Instagram Фото: скриншот

В PixelFed регистрация организована точно так же, как и в Mastodon. А принцип работы — такой же, как у Textile. Кстати, ресурс работает, преимущественно, благодаря браузерной версии, но если вы захотите создать для PixelFed свой вариант приложения — не проблема!

Альтернативы популярным мессенджерам

Кроме ставшего популярным Signal, вследствие массовых отписок от WhatsApp в связи со сменой политики обмена данными, есть еще несколько мессенджеров, которые могут вам понравиться. И даже больше, чем Telegram.

VIPole Secure Messenger

[ + – ] Один из самых безопасных мессенджеров - VIPole Фото: скриншот

Само название сервиса говорит о том, что его разработчики позаботились о вашей безопасности. Мессенджер располагает менеджером паролей, маскировкой IP, функцией изменения голоса и удаления пересланного контента, end-to-end шифрованием, дает возможность хранить данные на вашем устройстве, а не на его сервере и пр. Работает сервис по подписной модели, но также им можно пользоваться и бесплатно.

Keybase

[ + – ] Keybase поможет отправить сообщение даже тому человеку, чьего телефона вы не знаете Фото: Keybase

Keybase — это сервис позволяющий найти определенного человека через соцсети (Twitter, Reddit, Facebook, Github) и отправить ему зашифрованное сообщение. Удобство состоит в том, что знать телефон или е-мейл этого самого человека, вовсе не обязательно. Отправленное вами сообщение адресат увидит в "личке".

Wickr

[ + – ] Чтобы зарегистрироваться в Wickr, не нужны ни е-мейл, ни номер телефона Фото: Wickr

Один из самых "секретных" мессенджеров. Чтобы зарегистрироваться в нем, вам даже не придется вводить ни номер вашего мобильного, ни е-мейл — нужно будет придумать ID и пароль. Все данные шифруются несколькими протоколами. Ваши данные не будут храниться на его ресурсе, так что отследить, что и кому вы посылали не представляется возможным. Более того, даже сделать скриншот нельзя. У Wickr есть бесплатная и платная версии.

Wire

[ + – ] Wire - детище команды, создавшей Skype Фото: Wire

Wire разработали айтишники, которые некогда входили в команду Skype. Сервис использует сквозное шифрование, а также собственную разработку — технологию сжатия звука SILK, которая конвертирует звуки голоса во время звонков в специальный формат — Opus. Это помогает улучшить качество звука при слабом интернет-соединении. Есть приложение и десктопная версия.

Threema

[ + – ] Threema не запрашивает у пользователя его данные. Вообще Фото: Threema

Threema обеспечит приватность общения за относительно небольшие деньги. В ходе регистрации вам предложат создать 2 ключа — публичный и приватный, — пароль (или несколько паролей + кодовое слово). При добавлении контактов нужно будет использовать QR-код. Никто и никогда не узнает ваш номер телефона, адрес электронной почты и не получит ссылку на ваш профиль в соцсетях.

CoyIM

[ + – ] CoyIM принципиально не размещается в магазинах приложений Фото: Скриншот

Разработчики браузера Tor создали еще и мессенджер — CoyIM. Тут используется сквозное шифрование. Скачать приложение можно непосредственно с официального сайта, т.к. ни в одном магазине приложений вы его не найдете. К большому сожалению, Android-версии у него нет, зато есть версия для Linux.

ChatSecure

[ + – ] ChatSecure - секретный мессенджер для обладателей техники Apple Фото: скриншот

Этот мессенджер идентичен предыдущему. Отличие только в том, что он располагает лишь одной версией — для iOS.

Альтернативные магазины приложений

Если у GooglePlay есть около 10-ти альтернатив, то у AppStore их пока только две — AltStore и Setapp. Но дело сдвинулось с мертвой точки после того, как компанию-производителя обвинили в монополизации рынка. Так что, надеемся, в скором времени заменителей App Store появится больше.

Магазины Android-приложений: