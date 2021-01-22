Альтернатива is coming: 20 швидкозростаючих сервісів на заміну Facebook, Google і Telegram

Ресурси для тих, хто хоче розхитати інтернет-монополії.

Facebook практично не має аналогів. Навіть якщо всі ми приєднаємося до руху #DeleteFacebook і його дійсно видалять, куди ми перемістимо свої цифрові "життя"? Немає аналога. А значить, немає вибору. Те ж саме можна сказати про Google, про екосистему Apple. І це перша проблема для користувачів. А є ще й друга, і полягає вона в тому, що користувачі буквально зв'язані по руках і ногах "розумними" алгоритмами сервісів-монополістів. Вводячи запит, користувачі отримують чітко регламентований, особливим чином структурований набір відповідей, нібито відповідних його перевагам і смакам. Іншими словами, Facebook, Google, Apple News показують нам не всі факти, а лише ті, які ми, на "думку" цих систем, хочемо бачити. Apple і зовсім замкнула в щільне кільце всі процеси, завдяки чому може контролювати користувачів, починаючи з того, якими пристроями вони користуються і закінчуючи тим, яку музику вони слухають, які новини читають. У підсумку, ні про яку свободу дій в Інтернеті вже давно не йдеться — усі наші дії відстежуються, регламентуються і протоколюються. А якщо ви трохи переступили межу — підете в бан. Так, держави на законодавчому рівні намагаються врегулювати діяльність інтернет-монополістів, але поки що в них це погано виходить. А користувачі, до речі, могли б допомогти, взявши активну участь у розхитуванні монополій. Для цього лише потрібно частіше користуватися іншими, не менш ефективними, альтернативними інтернет-ресурсами.

Альтернативи Google

У матеріалі "Інтернет без Google, Apple і Facebook: яким буде Інтернет після штурму Капітолію" ми вже згадували про дві пошукові системи, які можуть прийти на зміну Google — це DuckDuckGo і YaCy. Але на них список не закінчується. Отже, ми продовжуємо ...

Пошукова система StartPage

[ + – ] Головна сторінка пошуковика StartPage Фото: скриншот

Якщо вам і справді дорогі особисті дані, — користуйтеся StartPage. Ця система не відслідковує і не зберігає історію пошуку, вона просто відображає ті ж результати, що і Google, за Вашим запитом. Система оснащена генератором URL, завдяки якому не збираються cookie-файли, — він просто запам'ятовує ваші налаштування. Інтегрований проксі-сервіс приховає ваші IP- і MAC-адреси і ви зможете відвідувати будь-які сайти абсолютно анонімно.

SearchEncrypt пошуковик

[ + – ] Search Encrypt встановлюється як розширення Фото: скриншот

Search Encrypt — це розширення для Chrome, яке змінює пошукову систему за замовчуванням на searchchencrypt.com. Воно працює на базі протоколу Secure Sockets Layer (SSL), що забезпечує більш безпечний зв'язок. Зокрема, SSL використовує асиметричну криптографію для аутентифікації ключів обміну, симетричне шифрування для збереження конфіденційності, коди аутентифікації повідомлень для цілісності повідомлень. Тобто, коли ви щось запитуєте, система витягує результати з Google, а вже потім передає інформацію вам. Конфіденційність забезпечується ще одним способом: якщо протягом 30-ти хвилин користувач не взаємодіяв із системою, усі його запити і налаштування автоматично обнуляються.

SwissCows

[ + – ] SwissCows розуміє контекст вашого запиту Фото: скриншот

Пошуковик з кумедною назвою, яка перекладається як "швейцарські корови", доступний українським користувачам з 2017 року. А запущений він був у 2014 році компанією Hulbee AG (місто Егнах, Швейцарія). Система розпізнає семантичну інформацію, а її ІІ намагається зрозуміти контекст запиту. Вона так само, як і попередні системи, не збирає, не зберігає і не відстежує призначені для користувача дані.

Gibiru

[ + – ] Gibiru, — це як Google, тільки без системи стеження за користувачами Фото: скриншот

Розробник сервісу Стів Маршал каже, що Gibiru — це те ж саме, що Google, тільки без системи стеження за користувачами. Система виключає різного роду персоналізації і відстеження cookies. Gibiru, за словами Маршала, не маніпулює і не цензурує результати видачі, як Google. Заробляє цей пошуковик на комісії, яку отримує, від користувачів, котрі купують або продають що-небудь через нього. Встановити його можна як розширення.

Пошуковик Qwant

[ + – ] Qwant допоможе швидко знайти конкретну людину Фото: скриншот

Qwant — це пошуковик, розроблений двома європейцями — фінансистом Жаном-Мануелем Розановим і айтишником Еріком Леандро. Він почав свою роботу в 2013 році. Qwant не отримує доходу від реклами, тому не збирає призначених для користувача даних. Крім видачі даних у категоріях "новини", "фото", "веб", "соціальні мережі", він шукає дані і про конкретні персони і організації. Ці дані видаються в категорії "People".

Oscobo

[ + – ] Oscobo видає багато інформації англійською Фото: скриншот

Oscobo — теж вельми "зашифрована" пошукова система, створена британцями. Вона шифрує абсолютно всі запити, при цьому не використовує сторонні скрипти або аналітику. У підсумку, тільки сам користувач знає, що і коли він шукав.

Заміна Facebook і альтернатива Twitter

Найважче, мабуть, замінити Facebook. Раніше його конкурентами в Уанеті були російські ВКонтакте та Однокласники, проте ось уже кілька років поспіль багато українських користувачі не користуються цими ресурсами з патріотичних міркувань, а в 2017 році вони і зовсім були заблоковані в нашій країні. У той же час жодна з українських соцмереж, а їх наразі 4, не стала такою ж популярною, як американський або (свого часу) російські аналоги. Але ми все ж спробуємо запропонувати кілька альтернатив Facebook і Twitter.

MeWe

[ + – ] У розробці MeWe брав участь "батько" Всесвітньої павутини — Тім Бернерс-Лі Фото: скриншот

Ця соціальна мережа від початку була задумана як альтернатива Facebook. Заснував її Марк Вайнштейн, а в ролі консультанта виступав знаменитий математик і програміст Тім Бернерс-Лі — той самий, який придумав WWW, URI, URL, HTTP і HTML. Ресурс славиться своєю політикою конфіденційності, але, незважаючи на це, він не міг похвалитися великою користувальницької базою ... до листопада 2020 року. Саме в цей період часу соцмережа отримала велику кількість завантажень від користувачів з Гонконгу, які мігрували з Фейсбуку у зв'язку із загрозою цензури і модерації з боку влади КНР. Блокування Parler, яка хоч і тривала всього кілька днів, теж додала популярності MeWe в січні 2021 року. Так, додаток завантажили 1 млн разів, а це значить, що кількість зареєстрованих користувачів зросла до 16 млн.

Minds

[ + – ] Активні користувачі Minds отримують винагороду у вигляді місцевих токенів Фото: miro.medium.com

У 2015 році програмісти Білл і Джон Оттман запустили в публічне користування децентралізовану соцмережу, що працює на основі ряду технологій, у тому числі і блокчейну. Minds має відкритий вихідний код, шифрує всі повідомлення, а ще платить особливо активним користувачам токенами власного виробництва. У цій мережі, до речі, є своя система модерації, а кожен новий користувач повинен пройти процедуру верифікації (особливо, якщо хоче отримувати токени), що виключає анонімність.

Diaspora

[ + – ] Соцмережа Diaspora "живе" на кількох незалежних серверах Фото: wikimedia.org

У 2010 році чотири студенти: Ілля Житомирський, Макс Салсберг, Ден Грип і Рафаель Софір, запустили власну децентралізовану соцмережу з відкритим вихідним кодом, зібравши трохи коштів за допомогою краундфандингу. Ресурс розташовується на кількох незалежних серверах — так званих "подах". Вибравши при реєстрації певний под, ви будете точно знати, де зберігаються всі ваші дані. А також будь-який користувач може запустити власний под. У такому випадку користувач буде самостійно контролювати всю інформацію.

Friendica

[ + – ] Friendica — відкрита і децентралізована соціальна мережа Фото: friendi.ca

Friendica — теж відкрита і децентралізована соціальна мережа, яка працює за таким же принципом як і Diaspora. Заснував її у 2010 році програміст Майк МакГірвін, пізніше до нього приєдналося ціле ком'юніті айтішників, які розвивають проєкт по сьогоднішній день.

Mastodon

[ + – ] Соцмережа Mastodon становить серйозну конкуренцію Facebook і Twitter Фото: joinmastodon.org

Mastodon називають "головним ворогом" Facebook і Twitter. З усіх незалежних проєктів саме Mastodon, запущений програмістом Євгеном Рошком у 2016 році, є найбільш успішним. За своєю структурою він нагадує Twitter — користувачі можуть обмінюватися фото, відео, невеликими повідомленнями. Також ним зручно користуватися і як месенджером. Усі дані, як ви вже здогадалися, шифруються. На відміну від централізованих соціальних мереж, що розробляються за допомогою Mastodon, сервіси підконтрольні тільки тим людям, які їх створили. При реєстрації вам запропонують приєднатися до однієї з численних спільнот, оскільки реєстрація тут проходить не через основний сайт, а через "вступ" у співтовариство. Надалі ви отримаєте доступ до всіх без винятку співтовариств.

Чим замінити Instagram? Кращі альтернативи

Instagram, як і Pinterest, теж вважаються практично незамінними ресурсами. Але, крім французької розробки Yubo, про яку ми згадували раніше, знайшлися ще кілька альтернатив.

Textile

[ + – ] Textile — розробка компанії Slack Фото: textile.io

Сервіс Textile, розроблений Slack, дає користувачам більше контролю над власним контентом. Наприклад, ви можете вибрати групу людей, якій надасте доступ до своїх фото, за різними критеріями: друзі та родичі або всі ті, хто захоплюється спортом. Сервіс також дозволяє вивантажувати фото з Facebook.

PixelFed

[ + – ] Інтерфейс PixelFed дуже схожий на інтерфейс Instagram Фото: скриншот

У PixelFed реєстрація організована точно так само, як і в Mastodon. А принцип роботи — такий же, як у Textile. До речі, ресурс працює, переважно, завдяки браузерній версії, але якщо ви захочете створити для PixelFed свій варіант програми — не проблема!

Альтернативи популярним месенджерам

Крім популярної Signal, внаслідок масових відписок від WhatsApp у зв'язку зі зміною політики обміну даними, є ще кілька месенджерів, які можуть вам сподобатися. І навіть більше, ніж Telegram.

VIPole Secure Messenger

[ + – ] Один з найбільш безпечних месенджерів — VIPole Фото: скриншот

Сама назва сервісу говорить про те, що його розробники подбали про вашу безпеку. Месенджер розпоряджається менеджером паролів, маскуванням IP, функцією зміни голосу і видаленням пересланого контенту, end-to-end шифруванням, дає можливість зберігати дані на вашому пристрої, а не на його сервері тощо. Працює сервіс за підписаною моделлю, але також ним можна користуватися і безкоштовно.

Keybase

[ + – ] Keybase допоможе відправити повідомлення навіть тій людині, чийого телефону ви не знаєте Фото: Keybase

Keybase — це сервіс, що дозволяє знайти певну людину через соцмережі (Twitter, Reddit, Facebook, Github) і відправити їй зашифроване повідомлення. Зручність полягає в тому, що знати телефон або е-мейл цієї людини, зовсім необов'язково. Відправлене вами повідомлення адресат побачить в "особистих повідомленнях".

Wickr

[ + – ] Щоб зареєструватися у Wickr, не потрібні ні е-мейл, ні номер телефону Фото: Wickr

Один з найбільш "секретних" месенджерів. Щоб зареєструватися в ньому, вам навіть не доведеться вводити ні номер вашого мобільного, ні е-мейл — потрібно буде придумати ID і пароль. Усі дані шифруються кількома протоколами. Ваші дані не будуть зберігатися на його ресурсі, тому відстежити, що і кому ви посилали, неможливо. Більше того, навіть зробити скріншот не можна. У Wickr є безкоштовна і платна версії.

Wire

[ + – ] Wire — дітище команди, яка створила Skype Фото: Wire

Wire розробили айтішники, які колись входили до команди Skype. Сервіс використовує наскрізне шифрування, а також власну розробку — технологію стиснення звуку SILK, яка конвертує звуки голосу під час дзвінків у спеціальний формат — Opus. Це допомагає поліпшити якість звуку при слабкому інтернет-з'єднанні. Є додаток і десктопна версія.

Threema

[ + – ] Threema не запитує в користувача його дані. Узагалі Фото: Threema

Threema забезпечить приватність спілкування за відносно невеликі гроші. У ході реєстрації вам запропонують створити 2 ключі — публічний і приватний, — пароль (або кілька паролів + кодове слово). При додаванні контактів потрібно буде використовувати QR-код. Ніхто і ніколи не дізнається ваш номер телефону, адресу електронної пошти і не отримає посилання на ваш профіль у соціальних мережах.

CoyIM

[ + – ] CoyIM принципово не розміщується в магазинах додатків Фото: Скриншот

Розробники браузеру Tor створили ще й месенджер — CoyIM. Тут використовується наскрізне шифрування. Завантажити додаток можна безпосередньо з офіційного сайту, тому що ні в одному магазині додатків ви його не знайдете. На превеликий жаль, Android-версії в нього немає, зате є версія для Linux.

ChatSecure

[ + – ] ChatSecure — секретний месенджер для власників техніки Apple Фото: скриншот

Цей месенджер ідентичний попередньому. Відмінність тільки в тому, що він має у своєму розпорядженні лише одну версію — для iOS.

Альтернативні магазини додатків

Якщо в GooglePlay є близько 10-ти альтернатив, то в AppStore їх поки тільки дві — AltStore і Setapp. Але справа зрушила з мертвої точки після того, як компанію-виробника звинуватили в монополізації ринку. Тому, сподіваємося, незабаром замінників App Store з'явиться більше.

Магазини Android-додатків: