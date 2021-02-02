"Убивця" TikTok та Instagram. Чому нова соцмережа Clubhouse стає популярною

"Продюсером" майданчика для розмов став Ілон Маск.

Першого лютого 2021 року всі заговорили про соціальну мережу "нового покоління" Clubhouse. І до цього дня до журналістів долітали різні новини про неї, проте справжній фурор стався вчора, коли в мережі з'явився Ілон Маск. Тепер його негласно називають "продюсером" цього майданчика.

З чого все почалося?

Clubhouse з'явилася на просторах Інтернету в березні 2020 року в США. Її заснували підприємець Пол Девісон та екс-співробітник Google Рохан Сет. Хоча майданчик розвивався досить повільно, адже зареєструватися там можуть лише власники iPhone після того, як отримають спеціальне посилання-запрошення, уже до травня кількість користувачів склала 1 500 осіб. Аудиторія нечисленна, зате дуже "якісна" — більшість користувачів це якщо не технологічні інвестори, то зірки шоу-бізнесу. Додаток потихеньку почав набирати обертів після того, як американський венчурний фонд Andreessen Horowitz інвестував $ 12 млн, після чого експерти оцінили Clubhouse в $ 100 млн.

А на початку 2021-го під час другого інвестиційного раунду компанії вдалося залучити велику суму, проте її розміри не розголошуються. Видання The Information, однак, повідомило, що станом на кінець січня цього року соцмережа оцінена в $ 1 млрд, а її аудиторія досягла 2 млн осіб.

[ + – ] Інтерфейс соцмережі Clubhouse Фото: thetab.com

Як працює соціальна мережа Clubhouse?

Соцмережа працює в аудіоформаті і за принципом "кімнат", тобто користувачі заходять в певну тематичну "кімнату" — Tech, Life, Sports, Welness, Entertaiment тощо, — і слухають якогось експерта або зірку. Але в принципі будь-який користувач може бути спікером, модератором чи просто слухачем. У чаті може одночасно перебувати до 5 тис. осіб. До речі, подібним чином влаштований французький додаток Yubo, тільки він працює у відеоформаті.

Майданчик сподобався й тим людям, які втомилися від фото-, відео- і текстового контенту. У Clubhouse можна розслабитися, заплющити очі і послухати розумні думки, наприклад, Ештона Кутчера.

[ + – ] Ілон Маск дає інтерв'ю на Clubhouse

Чому соцмережа стала популярною?

Як ми вже говорили раніше, потрапити в Clubhouse можна, отримавши посилання-інвайт. Завдяки цьому виникає відчуття, що ти знаходишся в закритому клубі, де зібралася досить цікава аудиторія. До речі, аудиторія обмежена ще й тому, що програма має тільки iOS-версію, а користувачам пристроїв з ОС Android вхід заборонений. Усе це спровокувало ажіотаж, а ще й 40 залучених зірок, серед яких виявилися Ештон Кутчер, Кріс Рок, Дрейк і Кевін Харт.

А 1 лютого запрошеним експертом-знаменитістю виступив Ілон Маск, після чого його аудіоінтервʼю буквально розібрали на цитати. Наприклад, увесь світ облетіла новина про те, що його компанія Neuralink імплантувала в мозок мавпи чіп, завдяки якому тварина зможе грати в комп'ютерні ігри.

Після цього інтерес до ресурсу зріс, і зараз створюються групи, наприклад, у Telegram, де можна роздобути посилання-запрошення і передати далі таке саме іншим користувачам — і все це абсолютно безкоштовно. Але є і такі ділки, які намагалися продавати запрошення через eBay за $ 250 і більше (у США). У Німеччині теж спочатку продавали запрошення за 100 євро. Зараз вартість знизилася до 5-7 євро. А одне українське видання пообіцяло надіслати інвайт тому читачеві, який першим оформить річну передплату.

Що зараз відбувається?

Протягом січня 2021-го додаток Clubhouse 1,3 млн скачали. Особливо популярним воно стає серед жителів Німеччини та Великобританії. Згідно з даними App Figures, користувачі з Німеччини завантажили додаток 119 548 раз, а користувачі з Великобританії — 92 659 разів.

Наприкінці січня компанія завершила останній раунд інвестицій. Маючи ресурси, вона може почати освоювати нові ринки. Про це красномовно говорить і той факт, що засновники соцмережі планують ввести монетизацію контенту для авторів (за таким же принципом, як у YouTube). У додатку будуть доступні підписки і пожертвування.

Деякі експерти і журналісти вже охрестили Clubhouse "новим Instagram" та "вбивцею TikTok". У додатку дійсно великий потенціал, враховуючи, що подкасти стають дедалі популярнішими з кожним днем.

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