Соцмережа Clubhouse б'є рекорди: юзери продають посилання-запрошення по $800 за штуку

Згідно з даними аналітиків з Sensor Tower, додаток встановили більше 1 млн разів протягом шести днів.

Після того, як Ілон Маск приєднався до соцмережі Clubhouse і дав аудіоінтервью, популярність майданчика різко зросла. Аналітична компанія Sensor Tower повідомила, що протягом останніх шести днів додаток соцмережі завантажили 1,1 млн разів.

Підвищений інтерес до продукту привів до формування чорного ринку. Раніше Фокус вже повідомляв про це, а тепер колеги з Business Insider поділилися деякими деталями. Так, за даними ЗМІ, користувачі продають посилання-запрошення через Twitter і Craigslist за $15, $50 або навіть $100. На eBay теж можна купити посилання, ввівши запит "Clubhouse invite". Тут ціни доходять до $800.

На онлайн-ринку уживаних товарів Idle Fish (належить Alibaba), користувачі продають інвайт в Clubhouse за цінами в діапазоні від 150 до 300 юанів ($23 до $46). Про це повідомляє видання Vice. Дуже дивно, тому що в Китаї додаток недоступний для завантаження, запевняють журналісти Reuters.

Проте, популярність платформи зростає з кожним днем. Як повідомляє аналітична компанія Sensor Tower, всього у світі додаток завантажили 3,6 млн разів. Третина від загальної кількості завантажень припала на кінець січня — початок лютого.

Clubhouse — це голосова соціальна мережа, де користувачі розмовляють у віртуальних кімнатах-чатах. Сервіс доступний для завантаження в App Store, а зареєструватися в ньому можна тільки через запрошення. Після останнього раунду фінансування на $100 млн інвестори оцінили додаток в $1,4 млрд, кількість користувачів — понад 2 млн.

Зазначимо, що днями інвестори переплутали Clubhouse Media Group з соцмережею Clubhouse і підняли її акції на 100%. Після виходу в ефір на Clubhouse Ілона Маска, багато інвесторів зацікавилися соцмережею і почали скуповувати її акції. Але з ними трапився казус. Замість акцій Clubhouse вони придбали акції компанії Clubhouse Media Group, пише FT. Ця компанія надавала медичні послуги і раніше носила назву Tongji Healthcare Group. У серпні 2020 року компанія купила компанію The Clubhouse — мережа, що складається з чотирьох так званих "TikTok-будинків", — і змінила назву. Журналісти навіть придумали назву даного інциденту — "ефект Ілона" по аналогії з січневим випадком, коли після ради Маска використовувати месенджер Signal інвестори переплутали його з маленькою компанією Signal Advance і підняли акції останньої на 1100% — з 60 центів до $7,19.

Раніше ми повідомляли, що Instagram можна буде відновити Stories і віддалені пости.