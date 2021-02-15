Цікава пропозиція: Кремль відреагував на запрошення Путіна в Clubhouse

Прес-секретар російського лідера нагадав, що Путін не використовує соціальні мережі, тому необхідно "розібратися", що пропонується.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція американського бізнесмена Ілона Маска Володимиру Путіну поспілкуватися в соціальній мережі Clubhouse є цікавою, однак для початку з нею необхідно "розібратися".

Про це повідомляє Інтерфакс.

Спікер Кремля нагадав, що російський лідер не користується соціальними мережами.

"Ми спочатку хочемо розібратися. Ви знаєте, що безпосередньо президент Путін не використовує соціальні мережі. Особисто він їх не веде. У цілому це, безумовно, дуже цікава пропозиція", — сказав Пєсков.

Тому, продовжив він, "нам потрібно якось зрозуміти, що мається на увазі, що пропонується".

"Спочатку перевіримо все це, і потім уже будемо реагувати", — сказав Пєсков.

Clubhouse — соціальна мережа, яку заснували у 2020 році. В основі лежить ідея голосового спілкування між користувачами. У додатку є "кімнати" і "клуби" за інтересами. В одній такій кімнаті може перебувати до 5 тисяч осіб. Наразі в соціальній мережі зареєструвалися вже понад 3 млн осіб. Потрапити в соціальну мережу можна тільки за допомогою інвайт-коду, який може надіслати зареєстрований користувач.

Нагадаємо: бізнесмен Ілон Маск написав дві публікації у Twitter, у яких покликав Володимира Путіна поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. Першу публікацію Маск опублікував англійською мовою. У ній він тегнув офіційний акаунт президента Росії. Другу публікацію мільярдер написав уже російською мовою з текстом: "було б великою честю поговорити з вами".