Российского пропагандиста Соловьева забанили в соцсети Clubhouse

Со слов пропагандиста, он не успел даже провести ни одного разговора в социальной сети.

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке", — пишет Соловьев.

Причиной блокировки стала такая формулировка: "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".

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Сообщается, что российский пропагандист планировал провести в соцсети первый свой эфир. Но он этого не успел сделать.

Позднее Соловьев добавил: "Ну, конечно, испугались, маленькие. "Кто написал 4 млн доносов?".

Clubhouse — социальная сеть, которую основали в 2020 году. В основе лежит идея голосового общения между пользователями. В приложении есть "комнаты" и "клубы" по интересам. В одной такой комнате может находиться до 5 тысяч человек. На данный момент в социальной сети зарегистрировались уже более 3 млн человек. Попасть в социальную сеть можно только при помощи инвайт-кода, который может прислать зарегистрированный пользователь.

Напомним, ранее Илон Маск пригласил президента России побеседовать в социальной сети. Пресс-секретарь Путина заявил, что это интересное предложение, но необходимо "разобраться", что предлагается.