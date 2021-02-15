Російського пропагандиста Соловйова забанили в соцмережі CLubhouse

За словами пропагандиста, він не встиг навіть провести жодної розмови в соціальній мережі.

Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Це дуже смішно. Clubhouse злякався навіть моєї появи в цій соцмережі. Усе, що треба знати про "цінності свободи слова" на цьому майданчику", — пише Соловйов.

Причиною блокування стало таке формулювання: "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу".

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Повідомляється, що російський пропагандист планував провести в соцмережі перший свій ефір. Але він цього не встиг зробити.

Пізніше Соловйов додав: "Ну, звичайно, злякалися, маленькі. "Хто написав 4 млн доносів?".

Clubhouse — соціальна мережа, яку заснували у 2020 році. В основі лежить ідея голосового спілкування між користувачами. У додатку є "кімнати" і "клуби" за інтересами. В одній такій кімнаті може перебувати до 5 тисяч осіб. Наразі в соціальній мережі зареєструвалися вже понад 3 млн осіб. Потрапити в соціальну мережу можна тільки за допомогою інвайт-коду, який може надіслати зареєстрований користувач.

Нагадаємо: раніше Ілон Маск запросив президента Росії поговорити в соціальній мережі. Прес-секретар Путіна заявив, що це цікава пропозиція, але необхідно "розібратися", що пропонується.