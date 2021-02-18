Нардепи почали реєструватися в Clubhouse і анонсували кімнату "Вечірня Рада" (фото)

Парламентарі у прямому ефірі нової соцмережі обговорять освіту в Україні та "коли в країні з'явиться 12-річне навчання в школах".

У новій соціальній мережі Clubhouse почали активно реєструватися народні депутати з різних політсил. 18 лютого о 19:00 на платформі, яка стрімко набирає популярність, має відбутися одна з перших онлайн-кімнат, в якій можна буде послухати українських парламентарів та поставити їм свої питання. Тема майбутнього заходу — "Освіта в Україні".

"Чому діти вчаться у таких умовах і коли у школах зʼявиться 12 клас? Що таке "старша профільна школа"? Все про шкільну систему України, її проблеми та реформування. Вечірня Рада — кімната, в якій слухачі разом з депутатами Верховної Ради України обговорюють порядок дня, важливі законопроекти і державну політику", — сказано в описі кімнати.

Згідно з анонсом, учасниками цього обговорення стануть нардепи Інна Совсун ("Голос"), Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність"), Роман Грищук ("Слуга народу"), Сергій Бабак ("Слуга народу"), Анна Пуртова ("Слуга народу"), Юлія Гришина ("Слуга народу"), Ольга Коваль ("Слуга народу") і Сергій Колебошин ("Слуга народу").

Всі вони, крім Гончаренко, Пуртова, Совсун, є членами Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

[ + – ] Нардепи анонсували кімнату "Вечірня Рада" в Clubhouse Фото: скриншот

Clubhouse — нова соцмережа, стрімко набирає популярність. Її запустили у 2020 році. Особливість соцмережі у тому, що її користувачі не можуть відправляти один одному фотографії, музику, відео або звичайні текстові повідомлення, а спілкування на платформі є лише у форматі аудіочатів. Наразі встановити додаток Clubhouse можна тільки на тих моделях iPhone, які підтримують 13-ту версію iOS, а стати користувачем соцмережі можна тільки отримавши запрошення. Завантажити його можна у фірмовому магазині для платформи iOS, AppStore. Для користувачів Android додаток Clubhouse на сьогодні недоступний.

Детальніше про те, що таке Clubhouse, у чому секрет його популярності і чому люди купують "запрошення" у соцмережу через OLX Фокус розповідав в окремому матеріалі.