"Никаких лоббистов не заказывали", - Корниенко об американском лобби для "Слуги народа"

Нардеп заявляет, что есть меморандум о сотрудничестве между общественной организацией и "Слугой народа", но контракта с американцами нет.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отрицает факт найм американских лоббистов для партии за 50 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Корниенко заявляет, что партия договоры с лоббистскими компаниями не подписывала. "Есть, насколько я понимаю, меморандум о сотрудничестве между фракцией "Слуга народа" за подписью председателя фракции Давида Арахамии и определенной ОО (Общественная организация "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога"), которое упоминается в этой статье. Есть отношения между фракцией и ОО. Что там действует ОО — это надо разбираться … Партия услуги никаких лоббистов не заказывали", — заявил Корниенко.

По его словам об отношениях между партией и ОО лучше спрашивать, у Давида Арахамии, так как в документе стоит его подпись.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили контракт между общественной организацией "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" и американской лоббистской компании Finsbury Glover Hering. Контракт якобы предусматривает оплату в размере 50 тысяч долларов в месяц. Действовать он якобы будет до конца 2021 года с возможностью продления.