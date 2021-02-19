"Жодних лобістів не замовляли", — Корнієнко про американський лобі для "Слуги народу"

Нардеп заявляє, що є меморандум про співпрацю між громадською організацією та "Слугою народу", але контракту з американцями немає.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечує факт найму американських лобістів для партії за 50 тисяч доларів на місяць. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Корнієнко заявляє, що партія договори з лобістськими компаніями не підписувала. "Є, наскільки я розумію, меморандум про співпрацю між фракцією "Слуга народу" за підписом голови фракції Давида Арахамія та певної ГО (Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу"), яка згадується в цій статті. Є відносини між фракцією та ГО. Що там робить ГО — це треба розбиратися... Партія послуги жодних лобістів не замовляла", — заявив Корнієнко.

За його словами про відносини між партією і ГО краще питати у Давида Арахамія, оскільки в документі стоїть його підпис.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" виявили контракт між громадською організацією "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" й американською лобістською компаніє Finsbury Glover Hering. Контракт нібито передбачає оплату розміром 50 тисяч доларів на місяць. Діятиме він нібито до кінця 2021 роки з можливістю продовження.